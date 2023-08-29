Mengulik Kisah Mainaky Bersaudara yang Berhasil Gemparkan Bulu Tangkis Dunia

MENGULIK kisah Mainaky bersaudara yang berhasil gemparkan bulu tangkis dunia. Tak dapat dimungkiri, Mainaky bersaudara merupakan mantan atlet bulu tangkis yang pernah dimiliki Indonesia di era 1990-an.

Mainaky bersaudara sendiri beranggotakan lima orang. Mereka adalah Richard Leonard Mainaky, Rionny Frederik Lambertus Mainaky, Rexy Ronald Mainaky, Marleve Mario Mainaky, dan Karel Leopold Mainaky.

Selain sebagai mantan pebulu tangkis Indonesia, beberapa di antara Mainaky bersaudara juga berkarier sebagai pelatih bulu tangkis. Selama kiprahnya sebagai pemain atau pelatih, mereka pernah menggemparkan dunia.

Mengutip dari laman pbdjarum.org, Richard Mainaky pernah menjadi pelatih sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Richard Mainaky pun telah mengukir banyak kesuksesan dengan anak-anak asuhnya, baik di level Super Series, Kejuaraan Dunia, hingga Olimpiade.

Contohnya, Richard Mainaky berhasil mengantarkan anak asuhnya merebut medali perak pertama di Olimpiade Sydney 2000 lewat pasangan Tri Kusharjanto/Minarti Timur. Kemudian di Olimpiade Rio 2016, Richard Mainaky sukses mengantarkan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir meraih medali emas Olimpiade pertama ganda campuran Indonesia.

Namun, Richard Leonard Mainaky mengumumkan dirinya pensiun sebagai pelatih ganda campuran Indonesia pada 27 September 2021. Keputusan ini dia ambil setelah mengabdi dan mendedikasikan diri selama 26 tahun di pelatnas PBSI. Keluarga menjadi alasan utama Richard akhirnya memilih berhenti.