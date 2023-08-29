Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mengulik Kisah Mainaky Bersaudara yang Berhasil Gemparkan Bulu Tangkis Dunia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |09:41 WIB
Mengulik Kisah Mainaky Bersaudara yang Berhasil Gemparkan Bulu Tangkis Dunia
Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaky (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

MENGULIK kisah Mainaky bersaudara yang berhasil gemparkan bulu tangkis dunia. Tak dapat dimungkiri, Mainaky bersaudara merupakan mantan atlet bulu tangkis yang pernah dimiliki Indonesia di era 1990-an.

Mainaky bersaudara sendiri beranggotakan lima orang. Mereka adalah Richard Leonard Mainaky, Rionny Frederik Lambertus Mainaky, Rexy Ronald Mainaky, Marleve Mario Mainaky, dan Karel Leopold Mainaky.

Selain sebagai mantan pebulu tangkis Indonesia, beberapa di antara Mainaky bersaudara juga berkarier sebagai pelatih bulu tangkis. Selama kiprahnya sebagai pemain atau pelatih, mereka pernah menggemparkan dunia.

Mengutip dari laman pbdjarum.org, Richard Mainaky pernah menjadi pelatih sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Richard Mainaky pun telah mengukir banyak kesuksesan dengan anak-anak asuhnya, baik di level Super Series, Kejuaraan Dunia, hingga Olimpiade.

Contohnya, Richard Mainaky berhasil mengantarkan anak asuhnya merebut medali perak pertama di Olimpiade Sydney 2000 lewat pasangan Tri Kusharjanto/Minarti Timur. Kemudian di Olimpiade Rio 2016, Richard Mainaky sukses mengantarkan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir meraih medali emas Olimpiade pertama ganda campuran Indonesia.

Namun, Richard Leonard Mainaky mengumumkan dirinya pensiun sebagai pelatih ganda campuran Indonesia pada 27 September 2021. Keputusan ini dia ambil setelah mengabdi dan mendedikasikan diri selama 26 tahun di pelatnas PBSI. Keluarga menjadi alasan utama Richard akhirnya memilih berhenti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement