Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara Dunia 2023 Kunlavut Vitidsarn Ngaku Ingin Nikahi Chiharu Shida, Bikin Pencinta Bulu Tangkis Baper!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |07:09 WIB
Juara Dunia 2023 Kunlavut Vitidsarn Ngaku Ingin Nikahi Chiharu Shida, Bikin Pencinta Bulu Tangkis Baper!
Tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn (Foto: Badminton Photo)
A
A
A

JUARA Dunia 2023, Kunlavut Vitidsarn, ngaku ingin menikahi pebulu tangkis cantik asal Jepang, Chiharu Shida. Pengakuan tunggal putra asal Thailand itu membuat pencinta bulu tangkis baper (bawa perasaan)!

Kunlavut Vitidsarn sukses menjadi juara di BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Tunggal putra peringkat ketiga dunia itu memastikan gelar tersebut usai menang atas Kodai Naraoka dengan skor 19-21, 21-18 dan 21-7 di partai final pada Minggu (27/8/2023).

Sebelum memenangkan gelar juara dunia di BWF World Championships 2023, Kunlavut Vitidsarn sempat diwawancarai oleh BWF akhir 2022 lalu. Saat itu, pemain 22 tahun ini dan pebulu tangkis lainnya mendapatkan berbagai pertanyaan dari BWF.

Salah satu pertanyaannya yakni soal siapa pebulu tangkis wanita yang ingin dijadikan sebagai partner idealnya. Secara gamblang, Kunlavut Vitidsarn langsung menjawabnya bahwa dirinya ingin berpasangan dengan ganda putri Jepang, Chiharu Shida.

Tunggal putra terbaik Thailand itu mengungkapkan alasannya karena Chiharu Shida memiliki wajah yang manis dan cantik rupawan. Hal itu yang membuat Kunlavut Vitidsarn ingin berpasangan dengan ganda putri asal Jepang tersebut.

“Chiharu Shida, karena dia sangat manis. Sungguh, dia sangat manis,” kata Kunlavut Vitidsarn dalam wawancara dengan BWF akhir 2022 lalu, dikutip dari Badminton Talk, Selasa (29/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement