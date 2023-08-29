Juara Dunia 2023 Kunlavut Vitidsarn Ngaku Ingin Nikahi Chiharu Shida, Bikin Pencinta Bulu Tangkis Baper!

JUARA Dunia 2023, Kunlavut Vitidsarn, ngaku ingin menikahi pebulu tangkis cantik asal Jepang, Chiharu Shida. Pengakuan tunggal putra asal Thailand itu membuat pencinta bulu tangkis baper (bawa perasaan)!

Kunlavut Vitidsarn sukses menjadi juara di BWF World Championships 2023 atau Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023. Tunggal putra peringkat ketiga dunia itu memastikan gelar tersebut usai menang atas Kodai Naraoka dengan skor 19-21, 21-18 dan 21-7 di partai final pada Minggu (27/8/2023).

Sebelum memenangkan gelar juara dunia di BWF World Championships 2023, Kunlavut Vitidsarn sempat diwawancarai oleh BWF akhir 2022 lalu. Saat itu, pemain 22 tahun ini dan pebulu tangkis lainnya mendapatkan berbagai pertanyaan dari BWF.

Salah satu pertanyaannya yakni soal siapa pebulu tangkis wanita yang ingin dijadikan sebagai partner idealnya. Secara gamblang, Kunlavut Vitidsarn langsung menjawabnya bahwa dirinya ingin berpasangan dengan ganda putri Jepang, Chiharu Shida.

Tunggal putra terbaik Thailand itu mengungkapkan alasannya karena Chiharu Shida memiliki wajah yang manis dan cantik rupawan. Hal itu yang membuat Kunlavut Vitidsarn ingin berpasangan dengan ganda putri asal Jepang tersebut.

“Chiharu Shida, karena dia sangat manis. Sungguh, dia sangat manis,” kata Kunlavut Vitidsarn dalam wawancara dengan BWF akhir 2022 lalu, dikutip dari Badminton Talk, Selasa (29/8/2023).