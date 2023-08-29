Gregoria Mariska Tunjung Rasakan Kendala di Lutut saat Tampil di BWF World Championships 2023

JAKARTA - Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, terhenti di babak perempatfinal BWF World Championships 2023. Ternyata, dirinya mengalami kendala selama bertanding di kejuaraan tersebut.

Pebulutangkis 24 tahun itu gagal melaju ke babak semifinal setelah tumbang dari wakil Jepang, Akane Yamaguchi. Laga yang digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, 26 Agustus lalu itu berakhir dengan skor 16-21 dan 18-21.

Ternyata, ada alasan mengapa atlet yang akrab disapa Jorji itu tak menunjukkan performa terbaiknya. Menurut sang pelatih, Indra Widjaja, Gregoria mengalami kendala pada kaki kirinya.

"Selama bertanding di Kejuaraan Dunia, Gregoria sebenarnya ada kendala. Dia merasa kurang nyaman dengan lutut kiri," ungkap Indra dikutip dari keterangan resmi PBSI, Senin (28/8/2023).

"Dampaknya, ada beberapa gerakan yang tak maksimal terlihat di lapangan," lanjutnya.

Setelah berakhirnya BWF World Championships, Indra mengatakan bahwa saat ini Gregoria tengah fokus untuk memulihkan lutut kirinya itu. Pasalnya, pebulutangkis kelahiran Wonogiri itu harus mengikuti kejuaraan selanjutnya di China pada 5-10 September mendatang.