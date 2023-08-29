Alasan Dani Pedrosa Ambil 2 Kali Jatah Wildcard di MotoGP 2023

ALASAN Dani Pedrosa ambil dua kali jatah wildcard di MotoGP 2023 terungkap. Pembalap penguji tim KTM itu mengatakan adanya tambahan format sprint di musim ini membuat para rider penguji harus mengejar ketertinggalan dari para pembalap regular agar memiliki persepsi yang sama.

Ya, Pedrosa sudah sekali tampil sebagai wildcard di musim ini. Pertama, dia mengambilnya di MotoGP Spanyol 2023.

Kala itu, Pedrosa pun tampil sangat menakjubkan. Dia membuat para penggemar MotoGP bahagia krena langsung mencatatkan waktu terbaik pada sesi latihan pertama.

Padahal, ini merupakan penampilan keduanya dalam sebuah Grand Prix setelah pensiun dari MotoGP. Penampilan pertamanya usai pensiun terjadi pada akhir musim 2018.

Bahkan, pemenang balapan MotoGP 31 kali itu mampu finis keenam dalam sprint race. Lalu, Pedrosa juga mengamankan tempat ketujuh dalam balapan utama di Sirkuit Jerez, Spanyol, itu.

Setelah performa apiknya itu, Pedrosa dipastikan bakal tampil kembali sebagai wildcard di MotoGP San Marino 2023 pada 10 September 2023. Ini akan menjadi kedua kalinya dia membalap tahun ini setelah tahun-tahun sebelumnya hanya sekali saja.

"Sprint race benar-benar mengubah keseluruhan akhir pekan GP,” ujar Pedrosa dilansir dari Speedweek, Selasa (29/8/2023).