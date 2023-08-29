Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alasan Dani Pedrosa Ambil 2 Kali Jatah Wildcard di MotoGP 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:03 WIB
Alasan Dani Pedrosa Ambil 2 Kali Jatah Wildcard di MotoGP 2023
Dani Pedrosa siap mentas lagi di MotoGP. (Foto: Instagram/@26_danipedrosa)
A
A
A

ALASAN Dani Pedrosa ambil dua kali jatah wildcard di MotoGP 2023 terungkap. Pembalap penguji tim KTM itu mengatakan adanya tambahan format sprint di musim ini membuat para rider penguji harus mengejar ketertinggalan dari para pembalap regular agar memiliki persepsi yang sama.

Ya, Pedrosa sudah sekali tampil sebagai wildcard di musim ini. Pertama, dia mengambilnya di MotoGP Spanyol 2023.

Dani Pedrosa

Kala itu, Pedrosa pun tampil sangat menakjubkan. Dia membuat para penggemar MotoGP bahagia krena langsung mencatatkan waktu terbaik pada sesi latihan pertama.

Padahal, ini merupakan penampilan keduanya dalam sebuah Grand Prix setelah pensiun dari MotoGP. Penampilan pertamanya usai pensiun terjadi pada akhir musim 2018.

Bahkan, pemenang balapan MotoGP 31 kali itu mampu finis keenam dalam sprint race. Lalu, Pedrosa juga mengamankan tempat ketujuh dalam balapan utama di Sirkuit Jerez, Spanyol, itu.

Setelah performa apiknya itu, Pedrosa dipastikan bakal tampil kembali sebagai wildcard di MotoGP San Marino 2023 pada 10 September 2023. Ini akan menjadi kedua kalinya dia membalap tahun ini setelah tahun-tahun sebelumnya hanya sekali saja.

"Sprint race benar-benar mengubah keseluruhan akhir pekan GP,” ujar Pedrosa dilansir dari Speedweek, Selasa (29/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement