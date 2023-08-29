Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Juara Grup H, Usai Hajar Latvia 101-75!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |22:38 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Juara Grup H, Usai Hajar Latvia 101-75!
Laga Timnas Basket Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/@canadabasketball)
HASIL FIBA World Cup 2023 akan diulas dalam artikel ini. Timnas Basket Putra Kanada berhasil mengalahkan Timnas Latvia dalam laga terakhir Grup H FIBA World Cup 2023.

Laga itu digelar di Indonesia Arena, Senayan, Selasa (29/8/2023) malam WIB. Kanada menang dengan skor 101-75. Kemenangan itu membawa Kanada keluar sebagai juara Grup H setelah sukses menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Timnas Basket Kanada vs Timnas Basket Latvia

Shari Gilgeous-Alexander menjadi bintang bagi Kanada dalam laga ini dengan menorehkan 27 poin, enam rebound, dan enam assist. RJ Barret pun tak kalah cemerlang dengan menyumbang 22 poin lima rebound dan satu assist.

Jalannya Pertandingan

Latvia tampil luar biasa sejak awal pertandingan. Mereka bertahan sangat baik dan menyerang sangat efektif sehingga bisa unggul 9-5.

Setelah itu, Dillon Brooks dan kolega perlahan bisa bangkit dan menyamakan kedudukan menjadi 11-11 lewat tembakan tiga angka RJ Barret. Namun, aksi gemilang Arturs Zagars dan Kristers Zoriks membawa Latvia menjauh lagi dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 23-13.

Pada kuarter kedua, Latvia masih terus melanjutkan permainan apik mereka. Arturs Zagars benar-benar menjadi momok menakutkan bagi Kanada yang membawa mereka unggul 12 angka dalam kedudukan 35-23.

Kendati tertinggal, Kanada terus berusaha mengejar dengan bermain pressing ketat. Mereka pun bisa mendekat di angka 38-33.

Bahkan, semangat pantang menyerah mereka membuahkan hasil. Tim besutan Jordi Fernandez itu pun berhasil berbalik unggul 43-42 di akhir kuarter kedua.

