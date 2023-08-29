Rivalitas Memanas! Dua Tim Unggulan Grup H, Kanada vs Latvia Berebut Posisi Puncak di FIBA World Cup 2023, Hari ini LIVE di iNews, Home of Basketball

DUNIA olahraga kembali memanas saat FIBA World Cup 2023 memasuki babak penting hari ini, Selasa (29/8/2023). Dalam rangkaian pertandingan yang penuh ketegangan, tiga laga seru akan menghiasi layar televisi Anda.

Pertarungan sengit dimulai ketika Timnas Basket Kanada berhadapan dengan Latvia. Kemudian, ada duel Timnas Basket Filipina melawan Italia dan Lebanon berhadapan dengan Prancis.

Pertama, akan ada laga dari tim unggulan Grup H, yakni Kanada melawan Latvia. Kanada tampil cukup impresif selama FIBA World Cup 2023 berlangsung.

Kanada juga telah memastikan tempat di babak berikutnya setelah meraih dua kemenangan melawan Prancis dengan skor (95-65) dan Lebanon dengan skor (128-73). Dengan dua kemenangan tersebut, tim Shai Gilgeous-Alexander memimpin klasemen Grup H.

Sementara itu, Latvia menduduki peringkat kedua. Meski menjadi debutan dalam kompetisi ini, Latvia telah mencuri perhatian di FIBA World Cup 2023.

Pada pertandingan pembuka, Latvia berhasil mengatasi Lebanon dengan skor (109-70). Di pertandingan kedua, mereka berhasil mengalahkan tim kuat Prancis dalam pertarungan ketat dengan skor (88-86).

Lantas, di antara dua tim tangguh tersebut, manakah yang mampu pertahankan ketangguhannya? Saksikan keseruannya, hari ini, Selasa (29/8/2023) pukul 20.20 WIB, LIVE di iNews.

Dilanjutkan dengan laga antara tuan rumah, Filipina melawan Italia. Italia sukses bertengger di ranking 2 klasemen sebab unggul di laga perdana melawan Angola dengan skor (81-67) dan kalah di laga kedua melawan Republik Dominika dengan skor (82-87).

Sementara itu, tuan rumah FIBA World Cup 2023, Filipina, belum menunjukkan penampilan yang impresif sejak laga perdana. Mereka kalah atas Republik Dominika (81-87) dan Angola (70-80).

Lantas, mampukah tuan rumah kalahkan kekuatan Italia di laga kali ini? Saksikan keseruannya, hari ini, Selasa (29/8/2023), pukul 23.00 WIB di iNews.