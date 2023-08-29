Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Link Live Streaming Vision+ Timnas Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:22 WIB
Link Live Streaming Vision+ Timnas Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023
Berikut link live streaming Timnas Basket Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023. (Foto: Instagram/@canadabasketball)
A
A
A

LINK live streaming Vision+ Timnas Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023. Laga seru itu akan tersaji di Indonesia Arena, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023) pukul 20.30 WIB.

Ya, ajang FIBA World Cup 2023 di Indonesia terus berlanjut. Laga seru yang mempertemukan Timnas Kanada vs Latvia di matchday terakhir Grup H akan tersaji hari ini.

Timnas Basket Kanada

Timnas Kanada dan Latvia sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran kedua FIBA World Cup 2023. Dengan begitu, pertemuan kedua tim pada malam hari nanti hanya akan memperebutkan posisi juara Grup H.

Kini, Kanada sendiri ada di posisi puncak klasemen sementara Grup H dengan perolehan 4 poin. Lalu, Latvia mengekor ketat di urutan kedua dengan perolehan poin sama.

Dengan kondisi di atas, duel Kanada vs Latvia dipastikan berjalan seru dan sengit. Staf pelatih Timnas Latvia, Arturs Visockis-Rubenis, sendiri memastikan tak gentar melawan Kanada yang skuadnya diperkuat banyak bintang NBA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement