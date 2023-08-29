Link Live Streaming Vision+ Timnas Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023

LINK live streaming Vision+ Timnas Kanada vs Latvia di FIBA World Cup 2023. Laga seru itu akan tersaji di Indonesia Arena, Jakarta, pada Selasa (29/8/2023) pukul 20.30 WIB.

Ya, ajang FIBA World Cup 2023 di Indonesia terus berlanjut. Laga seru yang mempertemukan Timnas Kanada vs Latvia di matchday terakhir Grup H akan tersaji hari ini.

Timnas Kanada dan Latvia sendiri sudah dipastikan lolos ke putaran kedua FIBA World Cup 2023. Dengan begitu, pertemuan kedua tim pada malam hari nanti hanya akan memperebutkan posisi juara Grup H.

Kini, Kanada sendiri ada di posisi puncak klasemen sementara Grup H dengan perolehan 4 poin. Lalu, Latvia mengekor ketat di urutan kedua dengan perolehan poin sama.

Dengan kondisi di atas, duel Kanada vs Latvia dipastikan berjalan seru dan sengit. Staf pelatih Timnas Latvia, Arturs Visockis-Rubenis, sendiri memastikan tak gentar melawan Kanada yang skuadnya diperkuat banyak bintang NBA.