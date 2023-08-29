FIBA World Cup 2023: Masih Lawan Iran, Pelatih Timnas Basket Spanyol Ogah Pikirkan Duel dengan Kanada

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Basket Spanyol, Sergio Scariolo memastikan bakal tetap fokus menghadapi Iran meski sudah memastikan diri lolos ke babak kedua FIBA World Cup 2023. Karena itulah, Scariolo belum mau memikirkan Kanada yang akan menjadi lawan mereka di fase selanjutnya.

Ya, Spanyol sudah memastikan diri lolos dari Grup G. Kemenangan yang diraih Willy Hernangomez dan kolega pada pertandingan kedua fase grup kontra Brasil memastikan mereka melaju ke babak kedua fase grup FIBA World Cup 2023.

Bermain di Indonesia Arena, Senin 28 Agustus 2023 malam WIB, La Roja -julukan Spanyol- mampu mengatasi Brasil dengan skor 96-78. Dengan hasil itu, kini sudah dipastikan tiga negara, yakni Spanyol dari Grup G beserta Kanada dan Latvia dari Grup H akan bertarung di babak kedua atau Grup L

Sementara itu, masih tersisa satu slot yang akan diperebutkan Brasil dan Pantai Gading dari Grup G. Melihat persaingan masih begitu ketat, Scariolo pun juga memastikan timnya fokus terhadap laga yang akan dihadapi, yakni Iran.

"Kami baru akan memikirkan soal Kanada saat sudah waktunya. Tentu saja, akan banyak pertanyaan soal itu, tetapi biarkan saya berpikir soal itu nanti," ungkap Scariolo, Senin (28/8/2023).

Meskipun sudah dipastikan lolos dari Grup G, Spanyol masih memiliki satu pertandingan terakhir melawan Iran yang tidak akan memengaruhi apapun. Namun, Scariolo tak ingin begitu saja melupakan Iran dan tetap akan bermain dengan baik pada laga tersebut.