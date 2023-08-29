Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Masih Lawan Iran, Pelatih Timnas Basket Spanyol Ogah Pikirkan Duel dengan Kanada

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |16:44 WIB
FIBA World Cup 2023: Masih Lawan Iran, Pelatih Timnas Basket Spanyol Ogah Pikirkan Duel dengan Kanada
Timnas Basket Spanyol di FIBA World Cup 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Basket Spanyol, Sergio Scariolo memastikan bakal tetap fokus menghadapi Iran meski sudah memastikan diri lolos ke babak kedua FIBA World Cup 2023. Karena itulah, Scariolo belum mau memikirkan Kanada yang akan menjadi lawan mereka di fase selanjutnya.

Ya, Spanyol sudah memastikan diri lolos dari Grup G. Kemenangan yang diraih Willy Hernangomez dan kolega pada pertandingan kedua fase grup kontra Brasil memastikan mereka melaju ke babak kedua fase grup FIBA World Cup 2023.

Bermain di Indonesia Arena, Senin 28 Agustus 2023 malam WIB, La Roja -julukan Spanyol- mampu mengatasi Brasil dengan skor 96-78. Dengan hasil itu, kini sudah dipastikan tiga negara, yakni Spanyol dari Grup G beserta Kanada dan Latvia dari Grup H akan bertarung di babak kedua atau Grup L

Sementara itu, masih tersisa satu slot yang akan diperebutkan Brasil dan Pantai Gading dari Grup G. Melihat persaingan masih begitu ketat, Scariolo pun juga memastikan timnya fokus terhadap laga yang akan dihadapi, yakni Iran.

Timnas Basket Spanyol

"Kami baru akan memikirkan soal Kanada saat sudah waktunya. Tentu saja, akan banyak pertanyaan soal itu, tetapi biarkan saya berpikir soal itu nanti," ungkap Scariolo, Senin (28/8/2023).

Meskipun sudah dipastikan lolos dari Grup G, Spanyol masih memiliki satu pertandingan terakhir melawan Iran yang tidak akan memengaruhi apapun. Namun, Scariolo tak ingin begitu saja melupakan Iran dan tetap akan bermain dengan baik pada laga tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement