Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Absennya Raul Neto Diyakini Jadi Penyebab Kekalahan Brasil dari Spanyol di FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |08:08 WIB
Absennya Raul Neto Diyakini Jadi Penyebab Kekalahan Brasil dari Spanyol di FIBA World Cup 2023
Brasil vs Spanyol di FIBA World Cup 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Timnas basket Brasil menelan pil pahit pada laga kedua Grup G FIBA World Cup 2023. Menghadapi juara bertahan Spanyol, Brasil dipaksa menyerah dengan skor akhir 78-96.

Hilangnya point guard andalan, Raul Neto yang menepi karena cedera dianggap cukup berpengaruh. Neto diketahui absen dari FIBA World Cup 2023 karena cedera parah pada bagian lutut.

Brasil sejatinya mampu memberikan perlawanan cukup ketat kepada sang juara bertahan dalam laga yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam WIB tersebut. Bahkan, pada kuarter pertama mereka unggul 22-21 terlebih dahulu.

Skuad asuhan Gustavo Conti itu memasuki lapangan tanpa kehadiran Neto yang mengalami cedera robek tendon patella di lutut kanannya yang diderita saat berhadapan dengan Iran 26 Agustus lalu. Akibat dari cedera yang dialaminya itu, Neto dipastikan absen dalam sisa pertandingan FIBA World Cup 2023.

"Raul (Neto) membuat perbedaan dalam tim di sini, pemain yang sangat berbakat. Tapi kami harus membuka lembaran baru karena kami harus melanjutkan," ungkap Conti seusai laga, Senin (28/8/2023).

"Kami punya sejumlah pertandingan dan harus terus melangkah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement