Absennya Raul Neto Diyakini Jadi Penyebab Kekalahan Brasil dari Spanyol di FIBA World Cup 2023

JAKARTA - Timnas basket Brasil menelan pil pahit pada laga kedua Grup G FIBA World Cup 2023. Menghadapi juara bertahan Spanyol, Brasil dipaksa menyerah dengan skor akhir 78-96.

Hilangnya point guard andalan, Raul Neto yang menepi karena cedera dianggap cukup berpengaruh. Neto diketahui absen dari FIBA World Cup 2023 karena cedera parah pada bagian lutut.

Brasil sejatinya mampu memberikan perlawanan cukup ketat kepada sang juara bertahan dalam laga yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Senin (28/8/2023) malam WIB tersebut. Bahkan, pada kuarter pertama mereka unggul 22-21 terlebih dahulu.

Skuad asuhan Gustavo Conti itu memasuki lapangan tanpa kehadiran Neto yang mengalami cedera robek tendon patella di lutut kanannya yang diderita saat berhadapan dengan Iran 26 Agustus lalu. Akibat dari cedera yang dialaminya itu, Neto dipastikan absen dalam sisa pertandingan FIBA World Cup 2023.

"Raul (Neto) membuat perbedaan dalam tim di sini, pemain yang sangat berbakat. Tapi kami harus membuka lembaran baru karena kami harus melanjutkan," ungkap Conti seusai laga, Senin (28/8/2023).

"Kami punya sejumlah pertandingan dan harus terus melangkah," lanjutnya.