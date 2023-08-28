Eko Yuli Irawan Bocorkan Alasannya Masih Berhasrat Tampil di Olimpiade Paris 2024

ATLET angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, membocorkan alasannya masih berhasrat tampil di Olimpiade Paris 2024. Ada dua alasan besar yang melatarbelakangi atlet 34 tahun itu masih ingin unjuk gigi di Olimpiade satu tahun mendatang meski sudah tak muda lagi.

Bagi yang belum tahu, Eko Yuli Irawan merupakan atlet angkat besi veteran Indonesia yang pernah berkompetisi di kelas 56 kg, 61 kg, 62 kg, hingga 67 kg. Sepanjang kariernya, pria kelahiran Lampung itu pernah merebut sejumlah gelar juara.

Di antara prestasi yang didapat Eko Yuli Irawan yakni emas SEA Games berturut-turut (2019, 2021, dan 2023) hingga emas Asian Games 2018. Selain itu, atlet yang kini berusia 34 tahun tersebut beberapa kali menyumbang medali Olimpiade untuk Indonesia.

Bahkan, Eko Yuli Irawan merupakan atlet tersering dalam mempersembahkan medali untuk Indonesia di Olimpiade dengan total empat medali (dua perak dan dua perunggu). Yang terbaru, ia berhasil merebut medali perak di Olimpiade Tokyo 2020.

Namun, Eko Yuli Irawan belum pernah merebut medali emas Olimpiade. Beberapa tahun ke depan, ia akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Sebelum mengikuti ajang tersebut, Eko Yuli Irawan baru saja memecahkan rekor medali emas SEA Games 2023 dan merebut medali perak Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022. Di usia yang sudah tak muda lagi untuk ukuran lifter, atlet 34 tahun itu pun membocorkan alasannya masih berhasrat mentas di Olimpiade Paris 2024.

Alasan pertama, faktor ingin merebut emas pertamanya di Olimpiade yang membuat Eko Yuli Irawan masih berhasrat tampil di Olimpiade Paris 2024. Alasan kedua, pria asal Lampung itu menegaskan bahwa dirinya masih mampu bersaing dengan para lawannya meski sudah tak muda lagi.