Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Eko Yuli Irawan Bocorkan Alasannya Masih Berhasrat Tampil di Olimpiade Paris 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |13:34 WIB
Eko Yuli Irawan Bocorkan Alasannya Masih Berhasrat Tampil di Olimpiade Paris 2024
Atlet angkat besi andalan Indonesia, Eko Yuli Irawan. (Foto: Reuters)
A
A
A

ATLET angkat besi Indonesia, Eko Yuli Irawan, membocorkan alasannya masih berhasrat tampil di Olimpiade Paris 2024. Ada dua alasan besar yang melatarbelakangi atlet 34 tahun itu masih ingin unjuk gigi di Olimpiade satu tahun mendatang meski sudah tak muda lagi.

Bagi yang belum tahu, Eko Yuli Irawan merupakan atlet angkat besi veteran Indonesia yang pernah berkompetisi di kelas 56 kg, 61 kg, 62 kg, hingga 67 kg. Sepanjang kariernya, pria kelahiran Lampung itu pernah merebut sejumlah gelar juara.

Di antara prestasi yang didapat Eko Yuli Irawan yakni emas SEA Games berturut-turut (2019, 2021, dan 2023) hingga emas Asian Games 2018. Selain itu, atlet yang kini berusia 34 tahun tersebut beberapa kali menyumbang medali Olimpiade untuk Indonesia.

Bahkan, Eko Yuli Irawan merupakan atlet tersering dalam mempersembahkan medali untuk Indonesia di Olimpiade dengan total empat medali (dua perak dan dua perunggu). Yang terbaru, ia berhasil merebut medali perak di Olimpiade Tokyo 2020.

Namun, Eko Yuli Irawan belum pernah merebut medali emas Olimpiade. Beberapa tahun ke depan, ia akan tampil di Olimpiade Paris 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 26 Juli hingga 11 Agustus 2024.

Eko Yuli Irawan

Sebelum mengikuti ajang tersebut, Eko Yuli Irawan baru saja memecahkan rekor medali emas SEA Games 2023 dan merebut medali perak Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2022. Di usia yang sudah tak muda lagi untuk ukuran lifter, atlet 34 tahun itu pun membocorkan alasannya masih berhasrat mentas di Olimpiade Paris 2024.

Alasan pertama, faktor ingin merebut emas pertamanya di Olimpiade yang membuat Eko Yuli Irawan masih berhasrat tampil di Olimpiade Paris 2024. Alasan kedua, pria asal Lampung itu menegaskan bahwa dirinya masih mampu bersaing dengan para lawannya meski sudah tak muda lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement