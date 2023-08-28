Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Media Jepang Sempat Dihebohkan dengan Munculnya Bidadari Cantik Pengagum Taufik Hidayat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:11 WIB
Media Jepang Sempat Dihebohkan dengan Munculnya Bidadari Cantik Pengagum Taufik Hidayat
Kemunculan Aya Ohori yang mengagumi Taufik Hidayat sempat bikin heboh media Jepang (Foto: Instagram/@ayatoriiiii)
A
A
A

MEDIA Jepang sempat dihebohkan dengan munculnya pebulu tangkis cantik pengagum Taufik Hidayat. Sebab, parasnya yang cantik, serta bakat pemain bernama Aya Ohori itu benar-benar mencuri perhatian.

Ohori memang sudah tidak asing lagi buat penggemar bulu tangkis di Jepang saat ini. Sebab, ia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri berbakat yang dimiliki Negeri Sakura.

Aya Ohori

Siapa yang menyangka jika Ohori sempat bikin heboh media Jepang di awal kemunculannya? Situs soranews24 menyebutkan, publik Negeri Matahari Terbit begitu terpana dengan wajah cantik dan bakat yang dimiliki sang pemain.

Bahkan, kemunculannya di salah satu film dokumenter pertama kali, membuat popularitas Ohori langsung meroket. Banyak penggemar mengagumi kecantikan wajahnya yang bak bidadari.

Betapa tidak, wajah cantik Ohori ditunjang dengan kulitnya yang bersinar, serta tubuh ideal. Tak heran jika ia masih laris diundang untuk mengisi acara televisi di Jepang.

Pemain berusia 26 tahun itu juga pernah ditunjuk sebagai duta besar untuk anak-anak muda di Fukushima dalam sebuah kampanye sosial. Ohori memang lahir dan besar di prefektur tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement