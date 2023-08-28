Media Jepang Sempat Dihebohkan dengan Munculnya Bidadari Cantik Pengagum Taufik Hidayat

MEDIA Jepang sempat dihebohkan dengan munculnya pebulu tangkis cantik pengagum Taufik Hidayat. Sebab, parasnya yang cantik, serta bakat pemain bernama Aya Ohori itu benar-benar mencuri perhatian.

Ohori memang sudah tidak asing lagi buat penggemar bulu tangkis di Jepang saat ini. Sebab, ia merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putri berbakat yang dimiliki Negeri Sakura.

Siapa yang menyangka jika Ohori sempat bikin heboh media Jepang di awal kemunculannya? Situs soranews24 menyebutkan, publik Negeri Matahari Terbit begitu terpana dengan wajah cantik dan bakat yang dimiliki sang pemain.

Bahkan, kemunculannya di salah satu film dokumenter pertama kali, membuat popularitas Ohori langsung meroket. Banyak penggemar mengagumi kecantikan wajahnya yang bak bidadari.

Betapa tidak, wajah cantik Ohori ditunjang dengan kulitnya yang bersinar, serta tubuh ideal. Tak heran jika ia masih laris diundang untuk mengisi acara televisi di Jepang.

Pemain berusia 26 tahun itu juga pernah ditunjuk sebagai duta besar untuk anak-anak muda di Fukushima dalam sebuah kampanye sosial. Ohori memang lahir dan besar di prefektur tersebut.