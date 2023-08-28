Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Haru Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Diberi Standing Ovation oleh Penonton dan Komentator di BWF World Championships 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |13:27 WIB
Momen Haru Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Diberi Standing Ovation oleh Penonton dan Komentator di BWF World Championships 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

MOMEN haru Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan diberi standing ovation oleh penonton dan komentator BWF World Championships 2023. Momen haru ini terjadi tepat setelah pasangan legendaris Indonesia ini menyudahi perjalanannya di salah satu ajang paling prestisius ini.

Seperti yang telah diketahui, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan harus mengubur mimpinya meraih gelar juara dunia keempat mereka. Pasalnya, mereka kalah di babak perempatfinal.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan. Foto: Twitter/@badmintontalk

Pasangan berjuluk The Daddies itu harus kalah dua game langsung dari ganda putra andalan Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae. Laga berakhir dengan skor 19-21 dan 17-21.

Padahal, ajang BWF World Championships 2023 ini merupakan keikutsertaan terakhir The Daddies di kejuaraan dunia. Hal tidak lepas dari kondisi Ahsan/Hendra yang usianya yang mulai menua.

Namun, meski gagal melangkah lebih jauh untuk meraih medali emas, pencapaian Ahsan/Hendra mencapai babak perempatfinal untuk pasangan yang berusia hampir kepala empat adalah pencapaian luar biasa. Di tengah gempuran pasangan muda yang memiliki power dan kecepatan, The Daddies masih mampu untuk bersaing hingga perempatfinal.

Terlepas dari hal itu, momen haru terjadi saat The Daddies hendak keluar court dan meninggalkan Royale Arena di Copenhagen, Denmark. Dalam sebuah video singkat yang terekam jelas oleh akun Twitter @BadmintonTalk, tampak seluruh penonton di tribun memberikan standing ovation.

