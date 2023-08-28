Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Charles Leclerc Terjebak di Pit hingga 10 Detik, Bos Scuderia Ferrari: Keputusan yang Tepat

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:12 WIB
Charles Leclerc Terjebak di Pit hingga 10 Detik, Bos Scuderia Ferrari: Keputusan yang Tepat
Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) bersiap mengikuti balapan F1 GP Belanda 2023 (Foto: Scuderia Ferrari)
A
A
A

ZANDVOORT - Charles Leclerc terpaksa harus terjebak selama 10 detik di pit box pada putaran kedua F1 GP Belanda 2023, Minggu 27 Agustus malam WIB. Prinsipal tim Scuderia Ferrari, Fred Vasseur, malah menganggap situasi itu sebagai keputusan yang tepat.

Seri ke-13 F1 2023 itu berlangsung dalam situasi yang kacau. Sebab, balapan di Sirkuit Zandvoort, Zandvoort, Belanda, dimulai dengan trek kering, lalu hujan turun, kering lagi, dan terakhir kembali diguyur hujan.

Charles Leclerc melaju di Sirkuit Zandvoort pada F1 GP Belanda 2023 (Foto: Scuderia Ferrari)

Kekacauan di awal-awal lomba terlihat ketika beberapa tim memanggil pembalapnya untuk ganti ban. Leclerc menjadi salah satu korban dalam situasi kacau itu.

Pembalap asal Monaco tersebut harus menunggu lama di pit karena kru Ferrari belum menyiapkan ban. Vasseur mengakui situasi itu sebagai sebuah kesalahan. Namun, keputusan untuk ganti ban lebih awal sangat tepat.

"Iya karena hujan di tikungan terakhir dan dia memutuskan pit. Itu adalah panggilan yang sangat terlambat," aku Vasseur, dikutip dari Crash, Senin (28/8/2023).

"Tapi saya pikir itu masih merupakan keputusan yang tepat karena kami berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya bahkan dengan enam atau tujuh detik kami kalah di pit," imbuh pria asal Prancis itu.

Halaman:
1 2
