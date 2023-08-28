Max Verstappen Samai Rekor Sebastian Vettel Usai Menang di F1 GP Belanda 2023

Sebastian Vettel dan Max Verstappen kala masih balapan bersama di F1. (Foto: F1)

MAX Verstappen samai rekor Sebastian Vettel usai menang di F1 GP Belanda 2023. Rekor yang dimaksud adalah menang balapan 9 kali beruntun.

Ya, Verstappen masih tak terbendung di F1 2023. Pembalap Red Bull Racing itu kembali finis terdepan di balap resmi F1 GP Belanda 2023 yang digelar di Sirkuit Zandvoort, Belanda, pada Minggu 27 Agustus 2023.

Catatan itu lantas manjadi rekor penting dalam karier Verstappen. Dia kini menyaingi pencapaian seniornya, Sebastian Vettel.

Vettel mencatatkan sembilan kemenangan beruntun pada 2013. Saat itu, pensiunan F1 tersebut mengemudi mobil RB9 dengan mesin V8 kapasitas 2.400 cc.