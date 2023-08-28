Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Alasan Kenapa Indonesia Tidak Ikut FIBA World Cup 2023

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |14:00 WIB
Alasan Kenapa Indonesia Tidak Ikut FIBA World Cup 2023
Timnas Basket Indonesia tidak ikut FIBA World Cup 2023 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa Timnas Basket Indonesia tidak ikut FIBA World Cup 2023? Padahal, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023, bersama dengan Filipina dan Jepang.

Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan Grup G dan H di FIBA World Cup 2023. Seluruh laga itu dihelat di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Basket Indonesia

Namun, FIBA hanya memberi jatah otomatis lolos kepada Filipina dan Jepang saja. Sementara itu, Indonesia tetap harus menempuh jalur kualifikasi untuk mengikuti FIBA World Cup 2023.

Sayangnya, Indonesia gagal lolos dalam babak kualifikasi. Sebetulnya, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk lolos ke FIBA World Cup 2023. Namun, dua rute itu tak bisa dilalui.

Jalur pertama, Indonesia harus lolos pada kualifikasi FIBA World Cup 2023 zona Asia-Oseania. Sayangnya, di kualifikasi ini, anak asuh Milos Pejic finis sebagai juru kunci di grup.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879766/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-tundukkan-amerika-serikat-jerman-tantang-serbia-di-final-thG9x1HvK3.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Tundukkan Amerika Serikat, Jerman Tantang Serbia di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879651/hasil-semifinal-fiba-world-cup-2023-hajar-kanada-serbia-capai-babak-final-L8wBq5zu0K.JPG
Hasil Semifinal FIBA World Cup 2023: Hajar Kanada, Serbia Capai Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/36/2879537/nonton-semifinal-fiba-world-cup-2023-di-vision-ini-daftar-negara-yang-lolos-JDLPHnDHFc.jpeg
Nonton Semifinal FIBA World Cup 2023 di Vision+, Ini Daftar Negara yang Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879130/hasil-fiba-world-cup-2023-luka-doncic-gagal-bawa-slovenia-lewati-lithuania-tZ3WHCqiyy.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Luka Doncic Gagal Bawa Slovenia Lewati Lithuania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2879010/hasil-fiba-world-cup-2023-hajar-italia-87-82-latvia-berpeluang-finis-posisi-5-IVLczQSi4h.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Hajar Italia 87-82, Latvia Berpeluang Finis Posisi 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878795/duel-sengit-lithuania-dan-slovenia-bersaing-demi-peringkat-terbaik-di-fiba-world-cup-2023-malam-ini-live-di-inews-home-of-basketball-l4veW7PjZn.jpeg
Duel Sengit Lithuania dan Slovenia Bersaing Demi Peringkat Terbaik di FIBA World Cup 2023, Malam ini, LIVE di iNews, Home of Basketball
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement