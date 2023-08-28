Alasan Kenapa Indonesia Tidak Ikut FIBA World Cup 2023

JAKARTA - Kenapa Timnas Basket Indonesia tidak ikut FIBA World Cup 2023? Padahal, Indonesia berstatus sebagai tuan rumah FIBA World Cup 2023, bersama dengan Filipina dan Jepang.

Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan Grup G dan H di FIBA World Cup 2023. Seluruh laga itu dihelat di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Namun, FIBA hanya memberi jatah otomatis lolos kepada Filipina dan Jepang saja. Sementara itu, Indonesia tetap harus menempuh jalur kualifikasi untuk mengikuti FIBA World Cup 2023.

Sayangnya, Indonesia gagal lolos dalam babak kualifikasi. Sebetulnya, ada dua jalan yang bisa ditempuh untuk lolos ke FIBA World Cup 2023. Namun, dua rute itu tak bisa dilalui.

Jalur pertama, Indonesia harus lolos pada kualifikasi FIBA World Cup 2023 zona Asia-Oseania. Sayangnya, di kualifikasi ini, anak asuh Milos Pejic finis sebagai juru kunci di grup.