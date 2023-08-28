Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Menang 2 Kali di Indonesia Arena, Timnas Basket Latvia Merasa seperti Main di Kandang Sendiri

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |04:00 WIB
FIBA World Cup 2023: Menang 2 Kali di Indonesia Arena, Timnas Basket Latvia Merasa seperti Main di Kandang Sendiri
Timnas Basket Latvia menang lagi di Indonesia Arena pada FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

MENANG dua kali di Indonesia Arena, Timnas Basket Latvia merasa seperti main di kandang sendiri. Menurut pemain Latvia, Kristers Zoriks, hal itu juga berdampak kepada kemenangan comeback atas Prancis di laga kedua Grup H FIBA World Cup 2023.

Latvia selalu berada dalam kondisi tertinggal dalam pertandingan kontra Prancis di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (27/8/2023) malam WIB. Mereka tertinggal 26-33 di kuarter pertama dan kemudian 49-53 pada kuarter kedua.

Timnas Basket Latvia

Performa tim besutan Luca Banchi bahkan sempat menurun di kuarter ketiga karena tertinggal 62-74. Namun, mereka tidak menyerah hingga menit-menit terakhir hingga bisa membalikkan skor.

Latvia berhasil berbalik unggul 88-86 saat kuarter keempat tersisa 37 detik lagi. Skor tersebut pun bertahan hingga laga usai. Tentunya, ini menjadi sebuah kejutan karena mereka baru melakukan debut dalam edisi Piala Dunia tahun ini, sedangkan Prancis berstatus sebagai peraih medali perak Olimpiade Tokyo 2020.

Kristers Zoriks tampil gemilang untuk Latvia dengan mencetak 13 poin dan dua assist.Dia pun menyebut bahwa comeback cemerlang itu merupakan buah dari kerja keras yang dilakukan timnya.

“Ini pertandingan yang hebat, kami mempersiapkannya sejak lama. Dan kerja keras itu membuahkan hasil, kita tetap bersama dan menanggung semuanya, itulah hasilnya,” kata Zoriks kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui selepas laga, Minggu (28/8/2023).

Sepanjang pertandingan, ribuan suporter Latvia tanpa henti dan tanpa lelah bersorak-sorai memberikan dukungan untuk Dairis Bertans dan kolega. Mereka benar-benar bersemangat untuk membakar semangat para pemain Latvia.

Saking hebohnya, Zoriks merasa bermain Indonesia Arena bak main di kendang timnya sendiri. Menurutnya para suporter Latvia menjadi salah satu pelecut semangat timnya untuk bangkit dari keterpurukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement