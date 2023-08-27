Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Oleksandr Usyk Menang TKO, Daniel Dubois: Saya Dicurangi

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |13:34 WIB
Oleksandr Usyk Menang TKO, Daniel Dubois: Saya Dicurangi
Petinju kelas berat, Oleksandr Usyk (Foto: Reuters)
A
A
A

WROCLAW - Petinju kelas berat asal Inggris, Daniel Dubois, merasa telah dicurangi usai kalah dari Oleksandr Usyk. Dubois kalah TKO di ronde kesembilan dari King Usyk.

Adapun pertarungan itu terjadi di Tarczynski Arena Wroclaw, Wroclaw, Polandia, Sabtu (26/8/2023). Itu merupakan pertarungan penting Dubois untuk merebut tiga sabuk juara kelas berat WBA (Super), IBF, dan WBO dari Usyk.

Dalam pertarungannya, Dubois sejatinya sempat berhasil membuat Usyk kesakitan dan terjatuh di ronde kelima. Namun pukulan Dubois tersebut diklaim tidak sah oleh wasit, Luis Pabon.

Pasalnya pukulan Dubois dinilai low bow alias terlalu rendah. Alhasil wasit memberikan keringanan kepada Usyk untuk memulihkan diri sekitar lima menit.

Keputusan itu lantas menuai berbagai kontroversi. Dubois mengaku dirinya merasa dicurangi pada pertarungan tersebut. Pasalnya dia tidak mengira jika pukulannya terlalu rendah.

"Saya tidak mengira itu adalah pukulan rendah. Saya pikir itu mendarat dengan sah. Saya telah dicurangi dari kemenangan, apa lagi yang bisa saya katakan?" ucap Dubois dipetik dari Daily Mail, Minggu (27/8/2023).

Halaman:
1 2
