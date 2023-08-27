Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Timnas Voli Indonesia Tempati Peringkat 9 di AVC Asian Volleyball Championship 2023, Asisten Pelatih Nilai Sudah Ada Peningkatan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:50 WIB
Timnas Voli Indonesia Tempati Peringkat 9 di AVC Asian Volleyball Championship 2023, Asisten Pelatih Nilai Sudah Ada Peningkatan
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@avcvolley)
TIMNAS Voli Putra Indonesia harus puas menempati peringkat 9 di AVC Asian Volleyball Championship 2023. Mendapati hasil itu, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, angkat bicara.

Erwin merasa sudah adanya peningkatan yang dilakukan oleh para penggawa Timnas Voli Putra Indonesia dengan meraih hasil tersebut. Dia juga memuji penampilan Farhan Halim dan kolega yang cukup bagus.

Timnas Voli Putra Indonesia

"Hari ini (Sabtu 26 Agustus 2023) anak-anak cukup bagus. Mereka penuh motivasi lawan Thailand, karena musuh bebuyutan,” kata Erwin, dalam rilis resmi PBVSI, dikutip Minggu (27/8/2023).

“Di Iran, kita 6 kali main. Kalah 3 kali dengan skor 2-3, dan kita menang 3 kali dengan sekali 3-1, dan dua kali 3-0. Secara peringkat kita juga ada peningkatan,” lanjutnya.

Meski demikian, Erwin juga menekankan banyak hal yang perlu dievaluasi lagi dari penampilan Timnas Voli Putra Indonesia. Mengingat, tim yang tampil di AVC Asian Volleyball Championship 2023 itu juga sama dengan yang akan dibawa untuk Asian Games 2023.

"Tapi, tetap ini jadi PR untuk memperbaiki semuanya karena di Asian Games nanti dengan tim yang sama," jelas Erwin.

