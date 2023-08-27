Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ditunjuk Jadi CdM Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:41 WIB
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Ditunjuk Jadi CdM Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2023
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo ditunjuk jadi CdM Asian Para Games 2023. (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

SOLO – Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) RI, Angela Tanoesoedibjo, ditunjuk jadi chef de mission (CdM) kontingan Indonesia di Asian Para Games 2023. Ajang itu diketahui akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 22-28 Oktober 2023.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo, menuturkan penunjukan Angela sebaga CdM kontingan Indonesia di Asian Para Games 2023 telah melalui proses diskusi dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Dito, Angela merupakan sosok anak muda yang ada di pemerintahan dan juga peduli dengan olahraga.

Angela Tanoesoedibjo

"Saya rasa energi yang sangat besar ini bisa membawa kontingen Indonesia sukses di Asian Para Games," jelas Menpora RI.

Angela sendiri kemudian diperkenalkan langsung oleh Menpora Dito Ariotedjo di hadapan sejumlah atlet Asian Para Games 2023 di Hotel Kusuma Sahid Solo, Sabtu 26 Agustus 2023 malam WIB. Menyambut antusias, Wamenparekraf Angela menyebut tugas tersebut luar biasa. Dia pun berjanji akan memaksimalkan tayangan-tayangan aksi para atlet Indonesia di Asian Para Games 2023.

Telusuri berita Sport lainnya
