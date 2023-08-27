Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadi Runner Up BWF World Championship 2023, Apriyani/Fadia Tetap Tersenyum

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:46 WIB
Jadi Runner Up BWF World Championship 2023, Apriyani/Fadia Tetap Tersenyum
Apriyani/Fadia kalah di final BWF World Championships 2023 (Foto:PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berhasil menjadi runner up BWF World Championship 2023. Walaupun hanya mendapatkan medali perak, Apriyani/Fadia tetap tersenyum.

Apriyani/Fadia menjadi runner up turnamen setelah kalah di partai pamungkas BWF World Championship 2023. Mereka ditumbangkan ganda putri unggulan China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan dalam dua gim langsung 16-21, dan 12-21.

Hasil itu menjadi kekalahan kelima Apriyani/Fadia dari Chen/Jia dari enam pertemuan di semua kompetisi. Namun di sisi lain, hasil itu juga merupakan pencapaian terbaik Apriyani/Fadia pada tahun ini.

Usai pertandingan, Apriyani mengatakan bersyukur dengan status runner up yang didapatkannya. Terlebih lagi, Apriyani mengatakan, status runner up ini didapat setelah rentetan hasil kurang baik dalam beberapa turnamen sebelumnya.

“Kami bersyukur, bangga dengan performa hari ini. Dapat medali perak di Kejuaraan Dunia. Ini semua buah dari kesabaran dan latihan yang kita lakukan. Kita tidak mau akan terpuruk terus. Kami percaya pasti ada jalan untuk kembali ke performa terbaik lagi,” kata Apriyani dilansir dari rilis resmi PBSI, Minggu (27/8/2023).

1 2
