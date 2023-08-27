Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Penyebab Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal Juara BWF World Championships 2023, Nomor 1 Faktor Utama

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:57 WIB
5 Penyebab Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal Juara BWF World Championships 2023, Nomor 1 Faktor Utama
Apriyani/Fadia kalah di final BWF World Championships 2023 (Foto:PBSI)
A
A
A

BERIKUT lima penyebab kalahnya ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Final BWF World Championships 2023. Apriyani/Fadia harus puas menjadi runner up usai takluk dari ganda China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Kali ini Okezone.com akan membahas mengenai penyebab kekalahan Arpiyani/Fadia di final BWF World Championships 2023. Apa saja? berikut daftarnya

5. Selisih Poin Jauh

Meski sempat tampil meyakinkan di awal game partama, perolehan poin Apriyani/Fadia hampir selalu tertinggal jauh dari pasangan China di partai final kali ini.

Meski terlihat sepele, situasi ini membuat lawan bisa lebih percaya diri untuk menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Alhasil, Chen/Jia menang dua game langsung 21-16 dan 21-12.

4. Kurang Bermain Agresif

Pola bermain yang terlalu meladeni permainan lawan juga jadi salah satu penyebab kekalahan Apriyani/Fadia dai Chen/Jia di Final BWF World Championships 2023.

Sebaliknya, ganda China justru terus melakukan tekanan ketimbang bermain rally panjang demi mendapatkan poin cepat. Strategi ini terbilang sangat tepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement