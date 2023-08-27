5 Penyebab Apriyani Rahayu/Siti Fadia Gagal Juara BWF World Championships 2023, Nomor 1 Faktor Utama

BERIKUT lima penyebab kalahnya ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti di Final BWF World Championships 2023. Apriyani/Fadia harus puas menjadi runner up usai takluk dari ganda China, Chen Qing Chen/Jia Yi Fan.

Kali ini Okezone.com akan membahas mengenai penyebab kekalahan Arpiyani/Fadia di final BWF World Championships 2023. Apa saja? berikut daftarnya

5. Selisih Poin Jauh

Meski sempat tampil meyakinkan di awal game partama, perolehan poin Apriyani/Fadia hampir selalu tertinggal jauh dari pasangan China di partai final kali ini.

Meski terlihat sepele, situasi ini membuat lawan bisa lebih percaya diri untuk menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Alhasil, Chen/Jia menang dua game langsung 21-16 dan 21-12.

4. Kurang Bermain Agresif

Pola bermain yang terlalu meladeni permainan lawan juga jadi salah satu penyebab kekalahan Apriyani/Fadia dai Chen/Jia di Final BWF World Championships 2023.

Sebaliknya, ganda China justru terus melakukan tekanan ketimbang bermain rally panjang demi mendapatkan poin cepat. Strategi ini terbilang sangat tepat.