Tembus Final BWF World Championships 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia: Kuncinya Banyak Komunikasi!

COPENHAGEN – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses menembus babak final BWF World Championships 2023. Apriyani/Fadia pun beberkan kunci sukses dalam memenangkan laga semifinal.

Apriyani/Fadia menyebut kunci utamanya adalah banyak komunikasi. Dengan begitu, permainan yang mereka terapkan pun bisa berjalan dengan baik.

"Kuncinya, kami tadi banyak berkomunikasi di gim pertama. Angkanya sempat mepet di gim kedua," ujar Siti Fadia pascalaga, dikutip Minggu (27/8/2023).

"Fokus dan penampilan kami sempat turun. Akan tetapi, syukur Alhamdulillah kami bisa fokus lagi dan bisa menang," sambungnya kemudian.