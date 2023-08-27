Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final BWF World Championships 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia: Kuncinya Banyak Komunikasi!

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:53 WIB
Tembus Final BWF World Championships 2023, Apriyani Rahayu/Siti Fadia: Kuncinya Banyak Komunikasi!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti lolos ke final BWF World Championships 2023. (Foto: PBSI)
COPENHAGEN – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, sukses menembus babak final BWF World Championships 2023. Apriyani/Fadia pun beberkan kunci sukses dalam memenangkan laga semifinal.

Apriyani/Fadia menyebut kunci utamanya adalah banyak komunikasi. Dengan begitu, permainan yang mereka terapkan pun bisa berjalan dengan baik.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

"Kuncinya, kami tadi banyak berkomunikasi di gim pertama. Angkanya sempat mepet di gim kedua," ujar Siti Fadia pascalaga, dikutip Minggu (27/8/2023).

"Fokus dan penampilan kami sempat turun. Akan tetapi, syukur Alhamdulillah kami bisa fokus lagi dan bisa menang," sambungnya kemudian.

