Jadwal Final BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Siap Harumkan Nama Indonesia, Live di iNews!

JADWAL final BWF World Championships 2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga final yang akan turut dilakoni ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, pada Minggu (27/8/2023) mulai pukul 17.00 WIB ini dapat disaksikan secara live di iNews.
Ya, Apriyani/Fadia jadi satu-satunya wakil Indonesia yang lolos ke babak final BWF World Championships 2023. Kepastian itu didapat usai pasangan unggulan ke-11 itu mengalahkan unggulan ketiga asal Korea Selatan, yakni Kim So Yeong/Kong Hee Yong, di babak semifinal.
Bermain di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Sabtu 26 Agustus 2023, Apriyani/Fadia tampil begitu apik. Mereka pun menang dua gim langsung dengan skor 21-9 dan 22-20.
Di babak final BWF World Championships 2023, Apriyani/Fadia pun sudah dinanti lawan yang jauh lebih berat. Mereka akan menghadapi ganda putri nomor 1 dunia dari China, yakni Chen Qingchen/Jia Yifan.
Chen/Jia sendiri melesat ke babak final BWF World Championships 2023 usai mengalahkan rekan senegaranya, Zhang Shuxian/Zheng Yu. Mereka juga menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-16.
Secara rekor pertemuan melawan Chen/Jia, Apriyani/Fadia kalah dengan kedudukan 1-5. Satu-satunya kemenangan yang diraih ganda putri andalan Indonesia itu atas Chen/Jia terjadi pada 2022 di ajang Malaysia Open.
Kala itu, Apriyani/Fadia menang usai bertarung rubber game di babak perempatfinal dengan skor 13-21, 21-13, dan 21-16. Bukan hanya mengalahkan Chen/Jia, Apriyani/Fadia pun keluar sebagai juara di ajang Malaysia Open 2022.
Tak ayal, duel Apriyani/Fadia melawan Chen/Jia diprediksi berjalan sulit. Meski begitu, kans pasangan Tanah Air untuk menang tentunya tetap terbuka lebar.
Apalagi, ambisi besar dipastikan dimiliki Apriyani/Fadia untuk membawa harum nama Indonesia di pentas BWF World Championships 2023. Pasalnya, mereka hanya tinggal selangkah lagi juga untuk menyabet status sebagai juara dunia bulu tangkis 2023.