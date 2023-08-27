Jadwal Siaran Langsung Final BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Siap Juara, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung final BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Perjuangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia bisa disaksikan di iNews pada hari Minggu (27/8/2023) ini.

Apriyani/Fadia merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di BWF World Championships 2023. Mereka bertemu dengan wakil Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong, pada laga semifinal yang digelar di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB.

Pasangan ganda putri Indonesia itu unggul dengan nyaman di set pertama dengan membungkus kemenangan dalam skor 21-9 di set pertama. Namun, Apriyani/Fadia sempat menemui kesulitan di set kedua. Beruntung, mereka tetap menang dengan skor 22-20.

Pada laga puncak, lawan yang akan dihadapi tidak akan mudah. Apriyani/Fadia akan menghadapi pasangan China, Chen Qingchen/Jia Yifan, yang notabenenya adalah unggulan pertama.

Pasangan ganda putri ranking satu dunia tersebut mengalahkan sesama wakil China di semifinal, Zhang Shuxian/Zheng Yu. Chen/Jia menang dengan skor 21-14 dan 21-16 atas Zhang/Zheng.

Sementara itu, Chen/Jia bukan satu-satunya wakil China yang ke final. Pasangan ganda campuran, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, juga sukses ke laga puncak untuk menghadapi wakil Korea Selatan, Seo Seung-jae/Chae Yu-jung.

Tuan rumah hanya memiliki satu wakil, yaitu ganda putra Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Mereka akan menghadapi wakil Korea Selatan lainnya, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.