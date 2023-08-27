Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ini yang Dipersiapkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia untuk Final BWF World Championships 2023

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |04:38 WIB
Ini yang Dipersiapkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia untuk Final BWF World Championships 2023
Apriyani Rahayu/Siti Fadia bakal tampil di final BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

INI yang dipersiapkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia untuk final BWF World Championships 2023. Pasangan ganda putri Indonesia itu menyebut bahwa mereka perlu menjaga kondisi dan pikiran serta kepercayaan diri untuk laga puncak yang akan dimainkan hari Minggu (27/8/2023) ini.

Apriyani/Fadia sukses melenggang ke final BWF World Championships 2023 usai mengalahkan wakil Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong di semifinal. Laga itu dimainkan di Royal Arena, Denmark, pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB.

 Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Pasangan Indonesia langsung tancap gas sejak awal permainan. Mereka bahkan menang dengan skor telak, yaitu 21-9 untuk membungkus set pertama.

Namun, mereka mendapatkan kesulitan untuk merebut set kedua. Kim/Kong berhasil memberikan perlawanan sengit. Namun, Apriyani/Fadia tetap sukses menang dengan skor tipis 22-20.

Seusai pertandingan, Siti Fadia menjelaskan persiapan yang akan dilakukan dia dan pasangannya jelang laga final. Pasangan tersebut tentunya ingin keluar sebagai juara BWF World Championships 2023.

Telusuri berita Sport lainnya
