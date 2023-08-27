Hasil Lengkap Semifinal BWF World Championships 2023: Apriyani Rahayu/Siti Fadia Melenggang ke Final!

HASIL lengkap semifinal BWF World Championships 2023 akan dibahas di sini. Wakil Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia, melangkah ke final untuk nomor ganda putri.

Pada laga semifinal, Sabtu (26/8/2023) sore WIB di Royal Court Arena, Kopenhagen, Denmark, Apriyani/Fadia berjumpa dengan wakil Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong. Mereka hanya memerlukan dua set untuk menang dengan skor 21-9 dan 22-20.

Apriyani/Fadia merupakan satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di semifinal. Namun, mereka sukses bertahan hingga final untuk menantang ganda putri nomor satu dunia, Cheng Qingchen/Jia Yifan.

Pasangan China itu menang atas kompatriotnya, Zhang Shuxian/Zheng Yu, dalam laga semifinal lain yang dimainkan kemarin sore. Chen/Jia menang dalam dua set langsung dengan skor 21-14 dan 21-16.

Sementara itu, Korea Selatan tetap punya wakil di final setelah ganda campuran Seo Seung-jae/Chae Yu-jung mengalahkan wakil Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino. Seo/Chae mennang dengan skor 21-15 dan 21-13.

Mereka akan menghadapi wakil China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong, di final. Ganda campuran nomor satu dunia itu mengalahkan sesama wakil China, Jiang Zhenbang/Wei Yaxin, dengan skor 21-18 dan 21-16.

Di nomor tunggal putri, Carolina Marin asal Spanyol sukses menyingkirkan Akane Yamaguchi usai menang 23-21 dan 21-13. Dia akan bersua dengan An Se-young asal Korea Selatan yang mengalahkan Chen Yufei dengan skor 21-19 dan 21-15 di semifinal.