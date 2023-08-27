Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Latvia Menang Dramatis atas Prancis di Indonesia Arena

Timnas Basket Latvia kalahkan Prancis secara dramatis di Indonesia Arena pada FIBA World Cup 2023 (Foto: REUTERS)

HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Timnas Basket Latvia sukses menang dramatis dengan skor 88-86 atas Prancis dengan kebangkitan di detik-detik terakhir kuarter keempat.

Laga seru tersaji di Indonesia Arena, Jakarta, pada Minggu (27/8/2023). Kedua tim sama-sama berkejar angka hingga mencapai skor 5-5. Nnamun, Prancis tampil lebih efektif hingga menjauh dengan skor 16-9.

Akan tetapi, Latvia mampu bangkit dan memberikan perlawanan hingga memangkas ketertinggalan mereka menjadi 19-23 dan kemudian 26-30. Sayangnya, mereka tertinggal tujuh angka di akhir kuarter pertama setelah tembakan tiga angka Evan Fournier di detik terakhir membawa Prancis unggul 33-26.

Pertandingan semakin seru di kuarter kedua. Kedua tim sama-sama berhasrat untuk meraih poin lewat tembakan tiga angka. Namun, Prancis mampu menjaga keunggulan dua bola atas Latvia dalam skor 40-36.

Kristers Zoriks dan Davis Bertrans berkali-kali menambah perolehan poin Latvia lewat tembakan tiga angka. Namun, Prancis juga melakukan hal yang sama lewat tembakan brilian Evan Fournier sehingga selisih empat angka itu terus bertahan.

Pada detik-detik terakhir, Latvia mendekat dengan skor 49-50. Namun, Evan Fournier menceploskan tembakan tiga angka untuk membawa Prancis unggul 53-49 di separuh pertama.

Pada awal kuarter ketiga, Latvia sering membuang peluang, sedangkan Prancis tampil semakin klinis. Rudy Gobert dan kolega pun memperlebar keunggulan mereka menjadi 63-52.