Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

FIBA World Cup 2023: Kesaksian Bintang Basket Kanada Dillon Brooks yang Terpukau dengan Atmosfer di Indonesia Arena

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:15 WIB
FIBA World Cup 2023: Kesaksian Bintang Basket Kanada Dillon Brooks yang Terpukau dengan Atmosfer di Indonesia Arena
Dillon Brooks mengaku terpukau dengan atmosfer di Indonesia Arena (Foto: REUTERS)
A
A
A

KESAKSIAN bintang basket Kanada Dillon Brooks yang terpukau dengan atmosfer di Indonesia Arena akan dibahas di sini. Brooks mengaku menemukan euforia yang luar biasa dari masyarakat Indonesia ketika melihat Kanada bertanding.

Kanada memulai perjalanan di Grup H FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan atas Prancis pada Jumat (25/8/2023) lalu. Mereka melanjutkan dominasinya pada partai kedua dengan menggilas Lebanon 128-73 pada laga kedua di Indonesia Arena pada Minggu (27/8/2023) sore tadi WIB.

Dillon Brooks

Ada lebih dari 10 ribu penonton yang hadir di Indonesia Arena untuk memberi dukungan kepada Kanada. Mereka bersorak-sorai setiap kali Kelly Olynyk dan kolega mencetak angka serta melakukan aksi gemilang di atas lapangan.

Brooks pun mengaku terkesan dengan atmosfer yang dirasakan olehnya di Indonesia arena. Padahal ini kali pertama bagi bintang Houston Rockets itu datang dan bermain di Indonesia.

“Di sini saya membela negara dengan penuh semangat. Ini pertama kalinya saya ke Indonesia dan suasananya sangat hebat,” kata Brooks kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (27/8/2023).

“Benar-benar menakjubkan (atmosfirnya). Indonesia punya suporter yang mengesankan, mereka ikut berbahagia untuk semua yang tampil. Itu sangat menakjubkan,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement