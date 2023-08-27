FIBA World Cup 2023: Kesaksian Bintang Basket Kanada Dillon Brooks yang Terpukau dengan Atmosfer di Indonesia Arena

KESAKSIAN bintang basket Kanada Dillon Brooks yang terpukau dengan atmosfer di Indonesia Arena akan dibahas di sini. Brooks mengaku menemukan euforia yang luar biasa dari masyarakat Indonesia ketika melihat Kanada bertanding.

Kanada memulai perjalanan di Grup H FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan atas Prancis pada Jumat (25/8/2023) lalu. Mereka melanjutkan dominasinya pada partai kedua dengan menggilas Lebanon 128-73 pada laga kedua di Indonesia Arena pada Minggu (27/8/2023) sore tadi WIB.

Ada lebih dari 10 ribu penonton yang hadir di Indonesia Arena untuk memberi dukungan kepada Kanada. Mereka bersorak-sorai setiap kali Kelly Olynyk dan kolega mencetak angka serta melakukan aksi gemilang di atas lapangan.

Brooks pun mengaku terkesan dengan atmosfer yang dirasakan olehnya di Indonesia arena. Padahal ini kali pertama bagi bintang Houston Rockets itu datang dan bermain di Indonesia.

“Di sini saya membela negara dengan penuh semangat. Ini pertama kalinya saya ke Indonesia dan suasananya sangat hebat,” kata Brooks kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Minggu (27/8/2023).

“Benar-benar menakjubkan (atmosfirnya). Indonesia punya suporter yang mengesankan, mereka ikut berbahagia untuk semua yang tampil. Itu sangat menakjubkan,” tambahnya.