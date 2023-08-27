Hasil FIBA World Cup 2023: Kanada Menang Telak 128-73 atas Lebanon

JAKARTA - Timnas Basket Kanada menang telak atas Lebanon dalam laga kedua Grup H FIBA World Cup 2023. Kelly Olynyk dan kolega menang meyakinkan dengan skor 128-73.

Dalam laga ini RJ Barret tampil sebagai bintang bagi Kanada. Pemain New York Knicks itu menjadi topskor dalam laga ini dengan torehan 17 poin.

Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (27/8/2023) sore WIB, Kanada mendapatkan perlawanan sengit dari Lebanon di awal pertandingan. Namun, setelah sempat tertinggal 4-5, mereka bisa bangkit dan slam dunk dari Shai Gilgeous-Alexander membaws mereka unggul 14-8.

Trae Bell-Haynes tampil gemilang bagi tim besutan Jordy Fernandez itu. Tembakan tiga angkanya berkali-kali menyumbang poin dan membuat mereka memimpin 26-11. Kanada pun menutup kuarter pertama dengan skor 29-11.

Pada kuarter kedua, Kanada masih terus mendominasi dan mencetak poin demi poin dengan mudah. Di sisi lain, Lebanon berusaha keras mengejar tetapi malah banyak membuang peluang. Alhasil, sang wakil Amerika Utara semakin jauh memimpin di angka 43-19.

Kanada pun semakin nyaman bermain dan terus memperlebar keunggulan mereka menjadi 57-25. Sebuah lemparan tiga angka di detik terakhir dari Dillon Brooks pun membuat mereka mengakhiri kuarter kedua dengan skor 66-30.