Serasa Nonton NBA, Gimmick Lucu Jumbotron Indonesia Arena Hibur Penonton FIBA World Cup 2023

JAKARTA – Para penonton FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena mendapatkan pengalaman menonton bola basket yang seru serasa seperti menyaksikan pertandingan NBA. Pasalnya, tak hanya sekadar menonton laga, mereka juga dihibur dengan berbagai gimmick lucu yang muncul di jumbotron stadion anyar tersebut.

Seperti diketahui, jumbotron merupakan salah satu fasilitas anyar yang dimiliki Indonesia Arena yang tak dimiliki stadion-stadion lainnya di Tanah Air. Layar besar berbentuk kotak itu dipasang tepat di atas tengah-tengah lapangan stadion multifungsi berkapasitas 16.500 penonton itu.

Dalam pagelaran FIBA World Cup 2023, jumbotron itu pun menghadirkan beberapa gimmick lucu dan menarik yang membuat penonton terhibur. Biasanya, gimmick-gimmick tersebut dihadirkan disela-sela time out pertandingan atau dalam jeda antar kuarter.

Salah satu gimmick yang paling menghibur adalah Emoji Cam. Jadi kamera di lapangan bakal menyorot ke arah penonton dan ditampilkan di jumbotron. Lalu, terdapat emoji yang muncul di layar dan harus dipraktekan oleh penonton.

Ekspresi sedih, tertawa, menangis, dan wajah-wajah aneh lainnya yang ditiru oleh penonton yang disorot pun membuat penonton lainnya terhibur. Gelak tawa bahagia pun terdengar menghiasi seisi Indonesia Arena.

Selain itu, ada pula Bongo Cam di mana empat buah perkusi muncul di layar jumbotron. Para penonton yang disorot pun harus melakukan gerakan seakan-akan mereka sedang memainkannya.