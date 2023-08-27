Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Intip Ruang Pijat Indonesia Arena, Tempat Para Wartawan Beristirahat di Tengah Hiruk Pikuk FIBA World Cup 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:04 WIB
Intip Ruang Pijat Indonesia Arena, Tempat Para Wartawan Beristirahat di Tengah Hiruk Pikuk FIBA World Cup 2023
Layanan pijat untuk para pewarta di Indonesia Arena selama FIBA World Cup 2023 (Foto: MPI/Muhammad Gazza)
MARI intip ruang pijat Indonesia Arena, tempat para wartawan beristirahat di tengah hiruk pikuk FIBA World Cup 2023. Baik pewarta lokal maupun asing diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh panitia lokal (LOC) tersebut.

Ruang pijat ini disediakan secara khusus bagi para pewarta yang meliput Piala Dunia Basket di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Di ruang tersebut, ada para pemijat yang siap untuk melayani setiap kali para pewarta lelah.

Indonesia Arena

"Kami menyediakan layanan pijat demi kenyamanan wartawan yang meliput FIBA World Cup 2023 di Indonesia Arena. Pastinya meliput pertandingan selama sepekan lebih akan melelahkan," ucap Direktur Komunikasi LOC Panitia Lokal FIBA World Cup 2023, Yudha Permana, Sabtu (26/8/2023).

"Di ruang pijat, kami menyediakan tiga kursi pijat dan delapan tenaga pemijat," lanjutnya.

MNC Portal Indonesia mendapaat kesempatan untuk menikmati fasilitas tersebut. Saat memasuki ruangan, para pemijat langsung menyapa dengan ramah dan menawarkan untuk melakukan pijat.

