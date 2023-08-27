Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pemuda Perindo Diundang Basket Cup, BMI: Untuk Jaga Persahabatan

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |01:56 WIB
Pemuda Perindo Diundang Basket Cup, BMI: Untuk Jaga Persahabatan
Ana Sinaga (Ketua BMI DPC Jakpus), Pratama Meiditania (Ketua BMI DPC Jaksel), Guest Star Once Mekel, Ketua DPP Pemuda Perindo Bidang Olahraga Harry Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

PEMUDA Perindo berpartisipasi dalam Basket Cup yang digelar oleh Banteng Muda Indonesia (BMI). Diharapkan, turnamen antar Orsap 2023 ini bisa mempererat persahabatan.

BMI Basket Cup baru saja digelar di Pati Unus Courtyard, Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Acara tersebut diikuti oleh seluruh organisasi sayap (orsap) koalisi.

Pemuda Perindo

Berbagai orsap yang diundang di antaranya adalah Pemuda Perindo, Pemuda Hanura, Angkatan Muda Ka’bah (AMK PPP). Acara tersebut diinisiasi oleh Banteng Muda Indonesia (BMI). Kemudian, ada pula perwakilan dari Sahabat Ganjar (SAGA).

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo –partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu—mampu tampil solid dalam turnamen persahabatan tersebut. Pada akhirnya, Pemuda Perindo mampu meraih juara kedua alias runner up di BMI Basket Cup antar Orsap 2023.

Ana Sinaga selaku Ketua DPC Jakarta Pusat menjelaskan bahwa acara ini digelar untuk menjaga persahabatan di koalisi. Melalui acara yang juga diikuti anak-anak muda itu, dia berharap millennial dan Gen Z bisa mengenal sosok Ganjar Pranowo yang merangkul semua kalangan. Generasi Millennial dan Gen Z diharapkan bisa mengenal politik lewat kegiatan yang positif.

Halaman:
1 2
