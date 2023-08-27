Michael Sianipar Ungkap Alasan Pemuda Perindo Ikut BMI Basket Cup: Bukti Politik Juga Bisa Fun

MICHAEL Sianipar ungkap alasan Pemuda Perindo ikut Banteng Muda Indonesia (BMI) Basket Cup antar Orsap 2023. Ketua Umum Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar, mengatakan bahwa ini adalah bukti politik juga bisa menjadi ajang yang menyenangkan.

BMI Basket Cup digelar di pati Unus Courtyard, Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Acara ini diikuti oleh seluruh organisasi sayap (orsap) koalisi.

Orsap yang diundang adalah Pemuda Perindo, Pemuda Hanura, Angkatan Muda Ka’bah (AMK PPP). Acara tersebut diinisiasi oleh Banteng Muda Indonesia (BMI). Acara ini juga diikuti oleh perwakilan dari Sahabat Ganjar (SAGA).

Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo –partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu—mampu tampil solid dalam turnamen persahabatan tersebut. Pada akhirnya, Pemuda Perindo mampu meraih juara kedua alias runner up di BMI Basket Cup antar Orsap 2023.

Michael Sianipar selaku Ketum Pemuda Perindo mengutarakan harapannya agar acara olahraga ini juga bisa menarik minat dari para pemuda dan partai-partai lain. Agenda fun basketball ini menjadi bukti bahwa politik juga bisa menyenangkan.