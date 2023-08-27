Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Pemuda Perindo Raih Gelar Runner-up di Banteng Muda Indonesia Basket Cup

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |00:09 WIB
Pemuda Perindo Raih Gelar Runner-up di Banteng Muda Indonesia Basket Cup
Pemuda perindo raih gelar runner-up di BMI Basket Cup (Foto: MPI/Rifqi Herjoko)
A
A
A

PEMUDA Perindo raih gelar runner-up di Banteng Muda Indonesia (BMI) Basket Cup antar Orsap 2023. Pemuda Perindo tampil baik dan solid di turnamen basket tersebut.

Acara BMI Basket Cup tersebut digelar di Pati Unus Courtyard pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Inimerupakan ajang yang dihadiri oleh organisasi sayap (orsap) koalisi.

Pemuda Perindo

Adapun orsap yang diundang meliputi Pemuda Perindo, Pemuda Hanura, Angkatan Muda Ka’bah (AMK PPP). Acara tersebut diinisiasi oleh Banteng Muda Indonesia (BMI). Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Sahabat Ganjar (SAGA).

Acara tersebut berlangsung meriah. Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo – yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu – ikut berlaga dalam turnamen tersebut. Tim dari Pemuda Perindo tampil baik dan solid.

Pemuda Perindo pada akhirnya keluar sebagai juara kedua alias runner-up di ajang ini. Sedangkan untuk juara pertama direbut oleh SAGA (Sahabat Ganjar).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/36/3185122/rcti_juara_turnamen_basket_mnc_sport_competition_2025-BqRk_large.jpg
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185097/rcti_juara_basket_mnc_sports_competition_2025-syX0_large.jpg
Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3185053/budisatrio_djiwandono_lantik_serentak_9_dpd_perbasi-DYEe_large.jpg
Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/36/3184907/rcti_pasang_target_juara_di_mnc_sports_competition_2025-sZBL_large.jpg
Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886/mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement