Pemuda Perindo Raih Gelar Runner-up di Banteng Muda Indonesia Basket Cup

PEMUDA Perindo raih gelar runner-up di Banteng Muda Indonesia (BMI) Basket Cup antar Orsap 2023. Pemuda Perindo tampil baik dan solid di turnamen basket tersebut.

Acara BMI Basket Cup tersebut digelar di Pati Unus Courtyard pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Inimerupakan ajang yang dihadiri oleh organisasi sayap (orsap) koalisi.

Adapun orsap yang diundang meliputi Pemuda Perindo, Pemuda Hanura, Angkatan Muda Ka’bah (AMK PPP). Acara tersebut diinisiasi oleh Banteng Muda Indonesia (BMI). Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Sahabat Ganjar (SAGA).

Acara tersebut berlangsung meriah. Pemuda Perindo yang merupakan organisasi sayap Partai Perindo – yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu – ikut berlaga dalam turnamen tersebut. Tim dari Pemuda Perindo tampil baik dan solid.

Pemuda Perindo pada akhirnya keluar sebagai juara kedua alias runner-up di ajang ini. Sedangkan untuk juara pertama direbut oleh SAGA (Sahabat Ganjar).