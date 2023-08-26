Advertisement
SPORT LAIN

Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo Ingin Event Olahraga Turut Promosikan Ekonomi Kreatif

Lukman Hakim , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |20:02 WIB
Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo Ingin Event Olahraga Turut Promosikan Ekonomi Kreatif
Wamenparekraf RI Angela Tanoesoedibjo ingin event olahraga ikut promosikan ekonomi kreatif (Foto: MPI/Lukman Hakim)
SURABAYA - Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, berharap agar semua event olahraga yang ada di Indonesia bisa meniru konsep yang digagas dalam Kejurnas Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Nasional (PON) di GOR Gelora Pancasila, Surabaya. Yakni, menggabungkan antara pertandingan olahraga dengan ekonomi kreatif (ekraf), khususnya, pelaku UMKM.

Hal itu disampaikan Angela usai menghadiri Penutupan Kejurnas BK PON XXI 2024 di GOR Gelora Pancasila, Surabaya, Sabtu (26/8/2023). Menurutnya, konsep penggabungan event olahraga dan ekraf ini sangat bagus. Sebab, peminat olahraga sangat banyak. Kemudian para atlet yang bertanding juga memiliki keluarga yang ikut menyaksikan pertandingan.

Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo, menghadiri Penutupan BK PON 2024 cabor Muay Thai di Surabaya (Foto: MPI/Lukman Hakim)

“Tentunya mereka butuh hiburan juga diluar kegiatan pertandingan. Dan disinilah kehadiran UMKM itu, ekonomi kreatif. Jadi luar biasa sekali konsepnya,” ujar Angela.

Untuk itu, Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini berharap agar event-event olahraga di Indonesia bisa meniru konsep tersebut. Dan ini merupakan bagian dari sport tourism.

“Saya melihat ini (Kejurnas BK PON XXI 2024 di GOR Gelora Pancasila) salah satu yang cukup sukses dalam penyelenggaraannya. Dan bisa ditiru di berbagai titik yang lain,” tukas Angela.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang juga turut hadir dalam acara ini menyampaikan bahwa, kompetisi tidak hanya persoalan kalah dan menang, melainkan lebih pada kesinambungan olahraga dan evaluasi secara menyeluruh.

