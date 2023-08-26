Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tembus Final BWF World Championships 2023 Bersama Siti Fadia, Apriyani Rahayu: Tak Terbayangkan!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |22:00 WIB
Tembus Final BWF World Championships 2023 Bersama Siti Fadia, Apriyani Rahayu: Tak Terbayangkan!
Apriyani Rahayu/Siti Fadia sukses tembus final BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

TEMBUS final BWF World Championships 2023 bersama Siti Fadia, Apriyani Rahayu mengaku tak pernah menyangka. Ganda putri Indonesia, Apriyani/Fadia sukses mencapai final pada turnamen debutnya sebagai pasangan di BWF World Championships.

Ini merupakan turnamen BWF World Championships pertama Apriyani/Fadia sebagai pasangan. Meski berstatus debutan, mereka langsung bisa mencapai final di ajang bulu tangkis dunia tersebut.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Apriyani/Fadia meraihnya setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong di Royal Arena, Copenhagen, Denmark pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB dengan skor 21-9 dan 22-20. Namun, Apriyani mengaku bahwa pencapaian ini tidak pernah terbayangkan untuknya.

"Tak terbayangkan, kami bisa ke final Kejuaraan Dunia. Semoga jadi mimpi yang bisa terwujud besok," ungkap Apriyani, Sabtu (26/8/2023).

"Inilah untuk pertama kali berpasangan bisa tembus final (Kejuaraan Dunia). Sejujurnya, kami tak bisa bicara banyak. Kami hanya ingin mempersiapkan sebaik mungkin," ucapnya.

Tinggal selangkah lagi menjadi juara, Apriyani mengaku tak ingin berpikir terlalu jauh. Dia hanya berusaha menjalani tiap pertandingan saja.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
