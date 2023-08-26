Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Apriyani Rahayu Ungkap Rahasia Kesuksesannya Tembus Final BWF World Championships 2023 Bersama Siti Fadia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |21:13 WIB
Apriyani Rahayu Ungkap Rahasia Kesuksesannya Tembus Final BWF World Championships 2023 Bersama Siti Fadia
Apriyani Rahayu/Siti Fadia lolos ke final BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

APRIYANI Rahayu ungkap rahasia kesuksesannya tembus final BWF World Championships 2023 bersama Siti Fadia. Apriyani Rahayu mengklaim bahwa dirinya membawa aura positif seperti ketika menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Apriyani/Fadia melenggang ke final partai ganda putri BWF World Championships 2023 pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB. Pasangan ganda putri Indonesia itu menang 21-9 dan 22-20 atas wakil Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong di semifinal.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Di final, Apriyani/Fadia akan menghadapi pasangan nomor satu dunia, Chen Qingchen/Jia Yifan. Pasangan China tersebut ke final setelah menumbang krean senegara, Zhang Shu Xian/Zheng Yu, dengan skor 21-14 dan 21-16.

"Saya turun bertanding dengan membawa aura positif seperti di Olimpiade Tokyo silam dengan mentalitas yang kuat. Tak terlalu over dan bisa mengontrol," tegas Apriyani seusai laga, Sabtu (26/8/2023).

"Kami bisa menguasai dan kami akan saling mengingatkan. Ini yang jadi kunci kemenangan kami hari ini," lanjutnya.

Sebagai pengingat, Apriyani sukses merengkuh medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada musim panas 2021 silam. Namun, pada saat itu, dia meraihnya bersama sang senior Greysia Polii.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement