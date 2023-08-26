Apriyani Rahayu Ungkap Rahasia Kesuksesannya Tembus Final BWF World Championships 2023 Bersama Siti Fadia

APRIYANI Rahayu ungkap rahasia kesuksesannya tembus final BWF World Championships 2023 bersama Siti Fadia. Apriyani Rahayu mengklaim bahwa dirinya membawa aura positif seperti ketika menyabet medali emas Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Apriyani/Fadia melenggang ke final partai ganda putri BWF World Championships 2023 pada Sabtu (26/8/2023) sore WIB. Pasangan ganda putri Indonesia itu menang 21-9 dan 22-20 atas wakil Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong di semifinal.

Di final, Apriyani/Fadia akan menghadapi pasangan nomor satu dunia, Chen Qingchen/Jia Yifan. Pasangan China tersebut ke final setelah menumbang krean senegara, Zhang Shu Xian/Zheng Yu, dengan skor 21-14 dan 21-16.

"Saya turun bertanding dengan membawa aura positif seperti di Olimpiade Tokyo silam dengan mentalitas yang kuat. Tak terlalu over dan bisa mengontrol," tegas Apriyani seusai laga, Sabtu (26/8/2023).

"Kami bisa menguasai dan kami akan saling mengingatkan. Ini yang jadi kunci kemenangan kami hari ini," lanjutnya.

Sebagai pengingat, Apriyani sukses merengkuh medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada musim panas 2021 silam. Namun, pada saat itu, dia meraihnya bersama sang senior Greysia Polii.