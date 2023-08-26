Cetak Sejarah, Apriyani/Fadia Jadi Ganda Putri Indonesia Pertama yang Lolos ke Final BWF World Championships Setelah 28 Tahun

KOPENHAGEN - Kabar membanggakan muncul dari BWF World Championships 2023. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi ganda putri Indonesia pertama yang lolos ke final turnamen tersebut setelah 28 tahun.

Apriyani/Fadia berhadapan dengan pasangan Korea Selatan, Kim So Yeong/Kong Hee Yong, di babak semifinal BWF World Championships 2023. Laga tersebut digelar di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Sabtu (26/8/2023) sore WIB.

Apriyani/Fadia langsung tampil ngegas sejak awal gim pertama. Pasangan Korea Selatan itu dibuat kewalahan oleh mereka. Pada akhirnya, Apriyani/Fadia mampu memenangkan gim pertama dengan skor 21-9.

Apriyani/Fadia mencoba untuk terus menjaga momentum di gim kedua. Namun demikian, Kim/Kong mampu mengimbangi permainan pasangan ganda putri Indonesia itu. Penampilan gemilang Apriyani/Fadia membuat mereka mampu mengakhiri pertandingan dengan kemenangan di gim kedua 22-20.

Kemenangan di laga tersebut membuat Apriyani/Fadia dipastikan melaju ke final BWF World Championships 2023. Menariknya, pencapaian tersebut membuat mereka mencatatkan sejarah baru.