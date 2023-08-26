Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tetap Puas meski Gugur di Perempatfinal BWF World Championships 2023

COPENHAGEN - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri tetap puas meski gugur di babak perempatfinal BWF World Championships 2023. Keduanya tetap bersyukur bisa melaju hingga babak delapan besar di edisi kali ini.

Sebagaimana diketahui, Bagas/Fikri tumbang dari Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 18-21, 21-15, dan 14-21. Pertemuan itu berlangsung Jumat 25 Agustus 2023 di Lapangan 1 Royal Arena, Copenhagen, Denmark.

Bagas/Fikri merasa puas meski gugur di babak perempatfinal. Walau begitu, mereka tetap sedih lantaran gagal melangkah hingga ke babak empat besar dan pulang tanpa medali.

"Kami tetap bersyukur dengan hasil ini. Rasanya sedih dan bangga campur aduk jadi satu. Bangganya, kami bisa lolos sampai babak delapan besar Kejuaraan Dunia. Sedihnya kami kalah dan gagal ke semifinal," ujar Bagas dalam rilis PBSI, Sabtu (26/8/2023).

"Meskipun gagal ke semifinal, rasanya ada progresnya. Dari segi permainan, performanya meningkat. Tadi kualitasnya tidak terlalu jauh. Tetap ada jual-beli pukulan. Meskipun begitu, tetap ada yang harus diperbaiki," lanjutnya.

Sementara itu, Fikri mengaku sempat tertekan di gim ketiga. Mereka gagal membendung serangan lawan yang datang bertubi-tubi. Hal itu membuat Bakri -julukan pasangan itu- kerap melakukan kesalahan.