3 Pebulu Tangkis yang Tampil Mengejutkan di BWF World Championships 2023, Nomor 1 Apriyani Rahayu/Siti Fadia!

BWF World Championships 2023 memasuki babak semifinal. Para pemain akan berlaga di babak empat besar mulai hari ini, Sabtu (26/8/2023) sore WIB.

Ada sejumlah nama yang tampil mengejutkan di BWF World Championships 2023 kali ini. Tak diunggulkan, tapi mereka berhasil mengalahkan para pemain unggulan hingga melaju ke semifinal. Siapa saja pemain-pemain tersebut? ini daftarnya

3. Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen (Denmark)





Pertama ada pasangan ganda putra Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Mereka secara mengejutkan berhasil mengatasi unggulan kedua asal India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Status sebagai wakil tuan rumah sepertinya membuat Astrup/Rasmussen tampil begitu percaya diri. Mereka bahkan hanya membutuhkan dua gam untuk mengatasi perlawanan Rankireddy/ Shetty di perempatfinal.