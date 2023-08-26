Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

BWF World Championships 2023: Terhenti di Perempatfinal, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Alihkan Fokus ke China Open

BWF World Championships 2023: Terhenti di Perempatfinal, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Alihkan Fokus ke China Open
Ganda Putra Indonesia, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan terhenti di perempatfinal BWF World Championships 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

COPENHAGEN – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, terhenti di perempatfinal BWF World Championships 2023. Meski demikian, The Daddies tak ingin terus terpuruk dan langsung mengalihkan fokus mereka ke turnamen berikutnya, yakni China Open 2023.

Langkah Ahsan/Hendra dihentikan pasangan Korea Selatan Kang Min-Hyuk/Seo Seung-jae, dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Ini menjadi hasil yang pahit bagi The Daddies.

Pasalnya, ini adalah edisi terakhir mereka mengikuti BWF World Championships. Tapi sangat disayangkan Ahsan/Hendra belum bisa menutupnya dengan kisah manis karena harus angkat koper di babak perempatfinal.

Kendati demikian, Hendra mengatakan bahwa dirinya bersama Ahsan langsung mengalihkan fokusnya ke China Open 2023. Menariknya, di turnamen berlevel Super 1000 itu, The Daddies akan kembali menghadapi Kang/Seo. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk balas dendam.

“Setelah dari ini, kami harus siap lagi. Di China Open bakal ketemu lagi pasangan Korea ini. Ya dicoba lagi,” tutur Hendra dalam rilis PBSI, Sabtu (26/8/2023).

Sementara itu, Hendra tidak heran jika pasangan Korea Selatan itu berhasil kalahkan mereka di perempatfinal. Karena dia mengakui Kang/Seo bermain sangat rapi dan jarang melakukan kesalahan. Ahsan pun juga mengakui kekalahan yang diterimanya ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement