BWF World Championships 2023: Terhenti di Perempatfinal, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Alihkan Fokus ke China Open

COPENHAGEN – Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, terhenti di perempatfinal BWF World Championships 2023. Meski demikian, The Daddies tak ingin terus terpuruk dan langsung mengalihkan fokus mereka ke turnamen berikutnya, yakni China Open 2023.

Langkah Ahsan/Hendra dihentikan pasangan Korea Selatan Kang Min-Hyuk/Seo Seung-jae, dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Pertandingan tersebut berlangsung di Royal Arena, Copenhagen, Denmark, Sabtu (26/8/2023) dini hari WIB. Ini menjadi hasil yang pahit bagi The Daddies.

Pasalnya, ini adalah edisi terakhir mereka mengikuti BWF World Championships. Tapi sangat disayangkan Ahsan/Hendra belum bisa menutupnya dengan kisah manis karena harus angkat koper di babak perempatfinal.

Kendati demikian, Hendra mengatakan bahwa dirinya bersama Ahsan langsung mengalihkan fokusnya ke China Open 2023. Menariknya, di turnamen berlevel Super 1000 itu, The Daddies akan kembali menghadapi Kang/Seo. Sehingga dapat dikatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan untuk balas dendam.

“Setelah dari ini, kami harus siap lagi. Di China Open bakal ketemu lagi pasangan Korea ini. Ya dicoba lagi,” tutur Hendra dalam rilis PBSI, Sabtu (26/8/2023).

Sementara itu, Hendra tidak heran jika pasangan Korea Selatan itu berhasil kalahkan mereka di perempatfinal. Karena dia mengakui Kang/Seo bermain sangat rapi dan jarang melakukan kesalahan. Ahsan pun juga mengakui kekalahan yang diterimanya ini.