HOME SPORTS NETTING

Pisah dari Kevin Sanjaya, Marcus Gideon Pilih Jadi Pelatih Bulu Tangkis

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |10:25 WIB
Pisah dari Kevin Sanjaya, Marcus Gideon Pilih Jadi Pelatih Bulu Tangkis
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Marcus Gideon (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

PISAH dari Kevin Sanjaya, Marcus Gideon pilih jadi pelatih bulu tangkis. Dalam hal ini, ganda putra Indonesia berusia 32 tahun itu memberi arahan bak pelatih kepada pebulu tangkis muda di klub bulu tangkis miliknya.

Sebagaimana diketahui, Kevin Sanjaya dan Marcus Fernaldi Gideon untuk sementara harus berpisah. Pasangan berjuluk The Minions itu terpaksa bercerai setelah lama berduet di sektor ganda putra Indonesia.

Perpisahan tersebut harus dilakukan karena Marcus Gideon untuk sementara menepi dari turnamen bulu tangkis internasional. Diketahui, Marcus Gideon masih dalam masa pemulihan pasca operasi karena cedera di bagian tumitnya.

Sebab demikian, Marcus Gideon pun absen panjang dari turnamen bulu tangkis internasional. Absennya Marcus Gideon lantas membuat PBSI mengambil keputusan untuk memasangkan Kevin Sanjaya dengan pemain lain.

Nama Rahmat Hidayat pun secara resmi telah ditunjuk untuk menjadi pasangan baru Kevin Sanjaya sampai Marcus Gideon kembali. Akan tetapi, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat sampai sekarang belum menjalani debutnya.

Awalnya, Kevin Sanjaya/Rahmat Hidayat dijadwalkan tampil di Indonesia International Challenge dan Indonesia Masters 2023 Super 100. Berhubung turnamen itu levelnya rendah, Kevin/Rahmat batal mengikuti dua turnamen tersebut.

1 2
