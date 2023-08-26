3 Pebulu Tangkis yang Minta Sumbangan demi Tampil di Turnamen Internasional, Nomor 1 Berdarah Indonesia!

SEBANYAK 3 pebulu tangkis yang minta sumbangan demi tampil di turnamen internasional akan dibahas Okezone. Dari ketiga atlet olahraga tepak bulu tersebut, salah satu di antaranya merupakan pebulu tangkis berdarah Indonesia!

Menjadi hal yang wajar bagi para pebulu tangkis jika ingin tampil di turnamen bergengsi membela negaranya. Namun, tak sedikit dari mereka yang justru harus bersusah payah mengumpulkan dana demi bisa mengikuti turnamen-turnamen bertaraf internasional tersebut.

Bahkan, ada yang sampai membuka donasi untuk mengumpulkan dana. Setidaknya, sudah ada tiga pebulu tangkis yang terpaksa minta sumbangan demi mentas di turnamen level dunia itu. Lantas, siapa sajakah ketiga pemain yang dimaksud?

Berikut 3 Pebulu Tangkis yang Minta Sumbangan demi Tampil di Turnamen Internasional:

3. Kevin Lee





Kevin Lee merupakan pebulu tangkis Kanada yang saat ini menempati peringkat 941 tunggal putra, 45 ganda putra, dan 95 ganda campuran. Menariknya, ia dilatih oleh Ardy B. Wiranata, salah satu legenda bulu tangkis Indonesia.

Akan tetapi, Kevin Lee pernah membuka donasi untuk menambah pendanaannya demi mengikuti turnamen-turnamen internasional jelang Olimpiade Paris 2024. Open donasi pun dibuka oleh Kevin Lee di Instagramnya sendiri sejak Jumat (2/6//2023) lalu.

"Sebagai pemain bulu tangkis di Kanada, pendanaannya sangat terbatas, sehingga bepergian ke semua kompetisi ini sepenuhnya didanai sendiri. Menyeimbang pekerjaan dan pelatihan ketika saya tidak berada di jalan hampir tidak mungkin dengan awal tahun Kualifikasi Olimpiade karena kami memainkan lebih banyak turnamen daripada sebelumnya," tulis Kevin Lee di Instagramnya, @kevinj.lee.

"Saya berharap dapat mengumpulkan uang untuk membantu mendanai impian saya untuk lolos ke Olimpiade 2024 Ini jelas bukan tugas yang mudah, tetapi dengan bantuan finansial saya dapat mengerahkan upaya penuh saya ke dalam pelatihan dan kompetisi saya, tanpa beban keuangan. Sumbangan apa pun, besar atau kecil sangat dihargai," tambahnya.