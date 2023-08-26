Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kemenangan atas Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Buat Apriyani Rahayu/Siti Fadia Makin Pede Tatap Semifinal BWF World Championships 2023

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |04:01 WIB
Kemenangan atas Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Buat Apriyani Rahayu/Siti Fadia Makin <i>Pede</i> Tatap Semifinal BWF World Championships 2023
Ganda putri asal Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOPENHAGEN – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/ Siti Fadia Silva Ramadhanti memiliki kepercayaan diri yang tinggil jelang tampil di final BWF World Championships 2023. Pasalnya kemenangan atas ganda putri Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota di perempatfinal membuat kepercayaan diri mereka melambung tinggi.

Ya, Apriyani/Siti berhasil lolos ke semifinal usai berjuang keras mengalahkan pasangan unggulan kelima di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark pada Jumat 25 Agustus 2023. Mampu mengalahkan salah satu kandidat juara dengan skor 21-18, 13-21, dan 21-10 itu ternyata amat berarti untuk Apriyani/Siti.

Dengan kemenangan penting itu, Apriyani/Siti pun saat ini sudah benar-benar siap menghadapi wakil Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong di babak semifinal. Adapun laga tersebut akan digelar pada Sabtu (26/8/2023.

Dalam persiapan menghadapi Kim/Kong, Apri/Siti saat ini fokus untuk menjaga pikiran. Gunanya agar mereka tetap tenang sebelum menghadapi laga. Hal ini juga membantu mereka agar bisa beristirahat maksimal.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

"Kemenangan atas pasangan Jepang dan lolos ke semifinal ini tentu membuat rasa percaya diri saya naik. Walaupun begitu, saya harus tetap fokus menghadapi pertandingan selanjutnya," ujar Siti Fadia dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (26/8/2023).

"Saya akan semangat terus. Saya juga akan menjaga pikiran untuk menghadapi laga besok," lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/40/2881761/sikap-tak-sportif-carolina-marin-ke-pebulutangkis-an-se-young-makin-panjang-usai-final-bwf-2023-tkBtvjf12X.jpg
Sikap Tak Sportif Carolina Marin ke Pebulutangkis An Se-young Makin Panjang Usai Final BWF 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/40/2874705/berikut-hasil-bwf-world-championships-2023-nonton-highlight-pertandingannya-di-vision-J9KmiF8rQQ.jpeg
Berikut Hasil BWF World Championships 2023, Nonton Highlight Pertandingannya di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873822/media-china-ejek-ganda-putra-indonesia-makin-bapuk-setelah-bwf-world-championships-2023-eRjZwU6NBw.jpg
Media China Ejek Ganda Putra Indonesia Makin Bapuk Setelah BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/40/2873675/juarai-bwf-world-championships-2023-pebulu-tangkis-ganda-putra-korea-sampaikan-terima-kasih-untuk-badminton-lovers-indonesia-a6kYIcYacH.jpg
Juarai BWF World Championships 2023, Pebulu Tangkis Ganda Putra Korea Sampaikan Terima Kasih untuk Badminton Lovers Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873062/melihat-momen-respek-warga-denmark-hampiri-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-usai-pertandingan-bwf-world-championships-2023-GKCizOJrse.jpg
Melihat Momen Respek Warga Denmark Hampiri Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Usai Pertandingan BWF World Championships 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/40/2873022/rekor-milik-legenda-bulu-tangkis-indonesia-disamai-seo-seung-jae-usai-menggila-di-bwf-world-championships-2023-AymyQBGY6j.jpg
Rekor Milik Legenda Bulu Tangkis Indonesia Disamai Seo Seung-jae Usai Menggila di BWF World Championships 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement