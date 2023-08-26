Kemenangan atas Yuki Fukushima/Sayaka Hirota Buat Apriyani Rahayu/Siti Fadia Makin Pede Tatap Semifinal BWF World Championships 2023

KOPENHAGEN – Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/ Siti Fadia Silva Ramadhanti memiliki kepercayaan diri yang tinggil jelang tampil di final BWF World Championships 2023. Pasalnya kemenangan atas ganda putri Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota di perempatfinal membuat kepercayaan diri mereka melambung tinggi.

Ya, Apriyani/Siti berhasil lolos ke semifinal usai berjuang keras mengalahkan pasangan unggulan kelima di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark pada Jumat 25 Agustus 2023. Mampu mengalahkan salah satu kandidat juara dengan skor 21-18, 13-21, dan 21-10 itu ternyata amat berarti untuk Apriyani/Siti.

Dengan kemenangan penting itu, Apriyani/Siti pun saat ini sudah benar-benar siap menghadapi wakil Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong di babak semifinal. Adapun laga tersebut akan digelar pada Sabtu (26/8/2023.

Dalam persiapan menghadapi Kim/Kong, Apri/Siti saat ini fokus untuk menjaga pikiran. Gunanya agar mereka tetap tenang sebelum menghadapi laga. Hal ini juga membantu mereka agar bisa beristirahat maksimal.

"Kemenangan atas pasangan Jepang dan lolos ke semifinal ini tentu membuat rasa percaya diri saya naik. Walaupun begitu, saya harus tetap fokus menghadapi pertandingan selanjutnya," ujar Siti Fadia dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (26/8/2023).

"Saya akan semangat terus. Saya juga akan menjaga pikiran untuk menghadapi laga besok," lanjutnya.