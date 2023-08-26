Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal BWF World Championships 2023: Hanya Apriyani Rahayu/Siti Fadia yang Lolos ke Semifinal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |02:37 WIB
Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Perempatfinal BWF World Championships 2023: Hanya Apriyani Rahayu/Siti Fadia yang Lolos ke Semifinal
Ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. (Foto: PBSI)
A
A
A

KOPENHAGEN – Sebanyak 4 wakil Indonesia sudah beraksi di perempatfinal BWF World Championships 2023, yang berlangsung sedari Jumat 25 Agustus hingga Sabtu (26/7/2023) dini hari WIB. Hasilnya, hanya ganda putri Tanah Air, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang berhasil lolos ke semifinal.

Apriyani/Siti tampil luar biasa kala beraksi di Royal Arena, Kopenhagen, Denmark pada babak perempatfinal BWF World Championships 2023. Berjumpa dengan wakil Jepang, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota, Apriyani/Siti pun berjuang keras untuk bisa menang.

Setidaknya butuh waktu 1 jam 17 menit bagi Apriyani/Siti untuk menaklukkan pasangan peringkat kelima tersebut. Tepatnya Apriyani/Siti menang denagn skor 21-18, 13-21, dan 21-10.

Berkat kemenangan itu dan lolos ke semifinal, setidaknya Apriyani/Siti sudah memastikan mempersembahkan Indonesia medali di ajang Kejuaraan Dunia Bulutangkis 2023 tersebut. Sebab kalah di semifinal tetap akan membawa pulang medali perunggu.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia

Tentunya, Apriyani/Siti tetap akan mengincar medali yang lebih baik, yakni medali emas. Untuk bisa menjaga kans merebut medali emas itu, mereka perlu menang di semifinal dan lawan mereka adalah wakil Korea Selatan, Kim So-yeong/Kong Hee-yong.

Sebelumnya Apriyani/Siti sudah sekali berjumpa Kim/Kong. Kabar baiknya satu-satunya pertemuan itu, Apriyani/Siti mampu keluar sebagai pemenang.

Halaman:
1 2
