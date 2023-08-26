Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Angkat Bicara soal Isu Marc Marquez Gabung Pramac Ducati di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:58 WIB
Bos Ducati Angkat Bicara soal Isu Marc Marquez Gabung Pramac Ducati di MotoGP 2024
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
BOS Ducati Corse, Gigi DallIgna, angkat bicara soal isu Marc Marquez gabung Pramac Ducati di MotoGP 2024. Dia mengaku tidak pernah berpikir Marc Marquez akan menjadi rider Ducati.

Meski begitu, DallIgna tak menampik bahwa kejutan bisa saja terjadi di MotoGP. Apalagi, sejumlah pembalap habis kontrak di akhir musim 2023 ini.

Marc Marquez

“Bagaimanapun, ini adalah cerita yang sulit. Saya tidak berpikir Marc Marquez akan membalap untuk Ducati di masa depan,” kata DallIgna, dilansir dari Speedweek, Sabtu (26/8/2023).

“Di sisi lain, hal seperti itu sudah sering ditunjukan. Tidak ada yang tidak mungkin dalam olahraga ini,” lanjutnya.

DallIgna menyampaikan seperti itu bukan berarti meremehkan Marquez karena performanya kini sedang menurun. Dia tetap mengakui The Baby Alien sebagai pembalap berkualitas karena sudah membuktikan diri dengan meraih 8 gelar juara.

“Ya, kita tidak perlu membicarakan seberapa cepat Marc Marquez. Kami mengetahui hal itu dengan sangat baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dall'igna menyebut sosok pembalap lain yang kemungkinan menjadi bagian dari Ducati. Sosok tersebut adalah Franco Morbidelli yang kita tahu telah ditendang dari Monster Energy Yamaha. Menurutnya, Morbidelli merupakan sosok pembalap yang hebat.

“Misalnya Morbidelli. Dia meraih hasil yang sangat bagus pada 2020. Saat ini, tidak ada yang bisa melaju kencang dengan sepeda motornya,” jelas pria berusia 57 tahun tersebut.

Seperti diketahui, isu kepindahan Marquez dari Repsol Honda santer diperbincangkan belakangan ini. Pembalap asal Spanyol itu tampaknya akan hengkang dari tim pabrikan asal Jepang tersebut pada musim depan. Meskipun, dia masih terikat kontrak hingga 2024.

