Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Spanyol Gulung Pantai Gading 94-64

HASIL FIBA World Cup 2023 akan dibahas di sini. Sang juara bertahan Timnas Basket Spanyol awali turnamen dengan kemenangan atas Pantai Gading dengan skor 94-64.

Pertandingan itu berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, pada Sabtu (26/8/2023) malam WIB. Spanyol tampil apik sejak menit pertama. Tim asuhan Sergio Scariolo membombardir Pantai Gading.

Alhasil, kuarter pertama berakhir dengan skor 24-17 untuk Spanyol. Pantai gading harus rela tertinggal tujuh poin pada sepuluh menit pertama ini.

Di kuarter kedua, Spanyol melanjutkan penampilan gemilangnya. Paruh pertama berakhir dengan keunggulan 12 poin untuk Spanyol dengan skor 53-34.

Willy Hernangomez tampil gemilang pada paruh pertama pertandingan ini. Dia sudah mencatatkan 20 poin pada 20 menit pertama jelang dimulainya kuarter ketiga.

Pantai Gading terus berusaha untuk mengejar ketertinggalan pada kuarter ketiga. Akan tetapi, Spanyol masih mampu menjaga keunggulan dan bahkan makin menjauh dengan skor 73-47.

Keunggulan jauh tersebut membuat Spanyol bermain dengan nyaman pada 10 menit pertandingan. Mereka pun mengakhiri laga dengan kemenangan 94-64.