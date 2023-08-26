Hasil FIBA World Cup 2023: Brasil Kalahkan Iran 100-59 di Laga Perdana Grup G

JAKARTA - Timnas Brasil sukses membuka laga di fase grup FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan. Brasil menang 100-59 atas Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Brasil tampil ngotot sejak menit pertama pertandingan dan langsung unggul 10-4 saat laga baru berjalan empat menit. Seluruh poin untuk Brasil dicetak oleh mantan pebasket NBA, Bruno Caboclo.

Terus tampil dominan sepanjang sepuluh menit pertama ini, Brasil pun unggul jauh pada akhir kuarter 1. Mereka meninggalkan Iran dengan keunggulan 33-12.

Pada kuarter kedua, Iran mencoba bangkit dan mampu bermain lebih baik dari sepuluh menit pertama dengan mencetak lebih banyak poin dan bertahan lebih apik. Kendati demikian, Brasil masih memegang kendali pertandingan dengan keunggulan 57-25.

Selepas rehat, Iran kembali meningkatkan permainannya dan mampu menambahkan 21 poin pada kuarter ketiga. Namun, Brasil yang menambahkan 25 poin pada kuarter tersebut membuat skor masih terpaut jauh dengan perbedaan 37 poin.