Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil FIBA World Cup 2023: Brasil Kalahkan Iran 100-59 di Laga Perdana Grup G

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:46 WIB
Hasil FIBA World Cup 2023: Brasil Kalahkan Iran 100-59 di Laga Perdana Grup G
Timnas Brasil mengalahkan Iran di laga pembuka Grup G FIBA World Cup 2023 (Foto: Logo FIBA World Cup 2023)
A
A
A

 JAKARTA - Timnas Brasil sukses membuka laga di fase grup FIBA World Cup 2023 dengan kemenangan. Brasil menang 100-59 atas Iran di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (26/8/2023).

Brasil tampil ngotot sejak menit pertama pertandingan dan langsung unggul 10-4 saat laga baru berjalan empat menit. Seluruh poin untuk Brasil dicetak oleh mantan pebasket NBA, Bruno Caboclo.

Terus tampil dominan sepanjang sepuluh menit pertama ini, Brasil pun unggul jauh pada akhir kuarter 1. Mereka meninggalkan Iran dengan keunggulan 33-12.

Pada kuarter kedua, Iran mencoba bangkit dan mampu bermain lebih baik dari sepuluh menit pertama dengan mencetak lebih banyak poin dan bertahan lebih apik. Kendati demikian, Brasil masih memegang kendali pertandingan dengan keunggulan 57-25.

Selepas rehat, Iran kembali meningkatkan permainannya dan mampu menambahkan 21 poin pada kuarter ketiga. Namun, Brasil yang menambahkan 25 poin pada kuarter tersebut membuat skor masih terpaut jauh dengan perbedaan 37 poin.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/36/3088256/jadwal-dan-link-live-streaming-kualifikasi-fiba-asia-cup-2025-di-vision-ada-timnas-basket-putra-indonesia-vs-korea-selatan-LQUcwHfLDj.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 di Vision+: Ada Timnas Basket Putra Indonesia vs Korea Selatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/36/2880518/hasil-final-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-jerman-sabet-gelar-juara-perdana-usai-gilas-serbia-83-77-xbKpNsMn85.jpg
Hasil Final FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Jerman Sabet Gelar Juara Perdana, Usai Gilas Serbia 83-77!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878664/fiba-world-cup-2023-bawa-kanada-ukir-sejarah-shai-gilgeous-alexander-banjir-pujian-oWp5gv9g7r.JPG
FIBA World Cup 2023: Bawa Kanada Ukir Sejarah, Shai Gilgeous-Alexander Banjir Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/36/2878545/jadwal-semifinal-fiba-world-cup-2023-jerman-lawan-amerika-serikat-serbia-hadapi-kanada-gGF2ihmLYw.jpeg
Jadwal Semifinal FIBA World Cup 2023: Jerman Lawan Amerika Serikat, Serbia Hadapi Kanada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878447/hasil-fiba-world-cup-2023-timnas-basket-kanada-melenggang-ke-semifinal-usai-tundukkan-slovenia-100-89-sSPEwRVw8E.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Timnas Basket Kanada Melenggang ke Semifinal Usai Tundukkan Slovenia 100-89
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/36/2878293/hasil-fiba-world-cup-2023-jerman-akhiri-kiprah-sensasional-latvia-di-perempatfinal-OrjzAM6lKv.JPG
Hasil FIBA World Cup 2023: Jerman Akhiri Kiprah Sensasional Latvia di Perempatfinal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement