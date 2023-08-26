FIBA World Cup 2023: Panpel Siapkan Skenario Antisipasi Animo Tinggi Penonton

JAKARTA – Pihak Panitia Pelaksana Lokal (LOC) FIBA World Cup 2023 menyiapkan berbagai skenario guna mengantisipasi animo tinggi penonton yang akan memasuki Indonesia Arena pada jeda pertandingan. Hal ini dilakukan setelah melihat antusiasme yang begitu hebat pada pembukaan FIBA World Cup 2023 kemarin.

Opening Ceremony FIBA World Cup 2023 yang berlangsung kemarin berjalan sukses. Saking besarnya minat penonton, sempat terjadi antrean yang mengular pada arus keluar masuk penonton secara bersamaan ketika gim pertama menuju gim kedua. Pasalnya, upacara pembuka cukup menyita perhatian banyak penonton dan menahan mereka sebelum upacara pembukaan dimulai untuk berfoto sebelum tip off pertandingan kedua pukul 20.30 WIB.

Mengantisipasi hal tersebut, panpel lokal atau LOC telah menyiapkan berbagai skenario, terutama untuk pengaturan keluar masuk penonton. Salah satunya dengan memisahkan alur masuk dan keluar, sekaligus membuka semua pintu keluar. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Panpel, Junas Miradiarsyah.

“Ini hari pertama FIBA World Cup. Kami gembira atas antusiasme penonton yang ingin menyaksikan upacara pembukaan dan big match, Kanada vs Prancis. Apalagi fans Latvia juga banyak di game pertama. Selanjutnya, di laga yang memainkan tim unggulan, seperti Spanyol, Kanada, Prancis, dan Latvia kami akan mengatur pergerakan penonton lebih lancar,” ujar Junas dalam rilis yang diterima MNC Portal Indonesia, Sabtu (26/8/2023).

Sebelumnya, agar tidak terjadi hambatan menuju stadion, panpel telah melakukan pengaturan agar tidak ada/membatasi mobil masuk ke kawasan GBK. LOC pun menyediakan shuttle service dengan bus listrik yang bisa digunakan oleh para penonton FIBA World Cup 2023 yang memiliki tiket. Bus ini akan berkeliling seputaran wilayah Gelora Bung Karno. Ada enam titik penjemputan bus listrik dengan rute mulai dan berakhir di Halte Gelora (Gate 11).

Operasional shuttle service akan dimulai pada 25 Agustus hingga 3 September 2023. Dengan jam operasional 25 Agustus 2023, mulai pukul 14.15 WIB - 00.30 WIB. Lalu, 26 Agustus - 3 September 2023, pukul 14.45 WIB - 00.30 WIB. Dengan interval 10-15 menit di setiap titik jemput.