HOME SPORTS BASKET

Jadwal FIBA World Cup 2023 Hari Ini, Sabtu 26 Agustus 2023: Ada Duel Amerika Serikat vs Selandia Baru hingga Spanyol vs Pantai Gading!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:41 WIB
Jadwal FIBA World Cup 2023 Hari Ini, Sabtu 26 Agustus 2023: Ada Duel Amerika Serikat vs Selandia Baru hingga Spanyol vs Pantai Gading!
Berikut jadwal FIBA World Cup 2023 pada 26 Agustus 2023. (Foto: Instagram/@usabasketball)
JADWAL FIBA World Cup 2023 hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023 akan dibahas Okezone. Dari delapan pertandingan yang bakal digelar hari ini, di antaranya ada duel seru Amerika Serikat vs Selandia Baru hingga Spanyol vs Pantai Gading!

Sekadar diketahui, gelaran Piala Dunia Basket 2023 atau FIBA World Cup 2023 telah dibuka pada Jumat 25 Agustus 2023. FIBA World Cup tahun ini untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, yakni di Filipina, Jepang, dan Indonesia.

Timnas Basket Spanyol

Indonesia sebagai salah satu tuan rumah FIBA World Cup 2023 mendapat jatah untuk menggelar laga penyisihan Grup G dan H di Indonesia Arena Jakarta. Untuk Grup G, diisi oleh tim-tim kuat, seperti juara bertahan Spanyol (juara FIBA World Cup 2019), Iran, Brasil, dan Pantai Gading. Sedangkan Grup H, diramaikan oleh Kanada, Latvia, Lebanon, dan Prancis.

Sementara itu, Filipina menjadi negara yang paling banyak menggelar pertandingan di fase grup dari Grup A hingga Grup D. Sedangkan Jepang hanya menghelat Grup E dan Grup F.

Sebanyak delapan pertandingan pun telah dilaksanakan pada hari pembuka FIBA World Cup 2023 kemarin. Di Grup A, Italia sukses mengalahkan Angola dengan skor 81-67, sedangkan tuan rumah Filipina takluk 81-87 dari Dominika.

Beralih ke Grup D, Meksiko tumbang dari Montenegro dengan skor 71-91 dan Mesir juga kalah dari Lithuania dengan skor 67-93. Sementara di Grup E, Jepang tumbang dari Jerman 63-81, sedangkan Australia menang atas Finlandia 98-72.

Kemudian Grup H, Latvia menang 109-70 atas Lebanon. Lalu, Kanada juga memetik hasil manis karena menang 96-65 atas Prancis.

